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Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 спутников, аналогов Starlink

Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 спутников, аналогов Starlink - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 спутников, аналогов Starlink

Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 низкоорбитальных спутников, аналогов Starlink, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:57+0300

2026-10-28T16:57+0300

2026-10-28T16:57+0300

технологии

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москва

максут шадаев

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 низкоорбитальных спутников, аналогов Starlink, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка. "Вы здесь видите космический аппарат. Вы все знаете про Starlink, про низкоорбитальную группировку. Это наш аналог. Больше 30 аппаратов уже на орбите... В 2028 году у нас будет около 300 аппаратов", - сказал Шадаев в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Министр заверил, что Россия обеспечит спутниковый, дешевый и быстрый интернет на территории всего земного шара, в том числе в странах Африки. "Главная особенность, что мы готовы обеспечить соответствие всем национальным требованиям в части контроля и фильтрации трафика. В этом смысле государство будет сохранять контроль над интернет-трафиком. Это то, что даем мы, но не дает Starlink", - добавил Шадаев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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технологии, россия, африка, москва, максут шадаев, владимир путин