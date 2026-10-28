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Россия предложила Африке готовить киберспециалистов
Россия предложила Африке готовить киберспециалистов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия предложила Африке готовить киберспециалистов
Россия предложила Африке готовить киберспециалистов, которые будут обеспечивать информационную безопасность, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:57+0300
2026-10-28T16:57+0300
2026-10-28T16:57+0300
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минцифры
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Африке готовить киберспециалистов, которые будут обеспечивать информационную безопасность, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме Россия-Африка.
По его словам, в России за последние годы сложились сверхвысокие компетенции в сфере кибербезопасности. Он назвал это микрополигоном, который полностью контролирует производственную инфраструктуру крупных предприятий.
"На этом полигоне у нас соревнуются команды хакеров, защитников. Мы тоже готовы готовить такие команды ваши, которые будут обеспечивать информационную безопасность и иметь возможность развивать наступательный потенциал в этой части", - сказал Шадаев в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Шадаев отметил, что Россия будет приветствовать представителей Африки на всех международных соревнованиях и программах подготовки такого рода специалистов в стране.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Максут Шадаев, Владимир Путин, Минцифры
Россия предложила Африке готовить киберспециалистов
Глава Минцифры Шадаев: Россия предложила Африке готовить киберспециалистов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Африке готовить киберспециалистов, которые будут обеспечивать информационную безопасность, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме Россия-Африка.
По его словам, в России за последние годы сложились сверхвысокие компетенции в сфере кибербезопасности. Он назвал это микрополигоном, который полностью контролирует производственную инфраструктуру крупных предприятий.
"На этом полигоне у нас соревнуются команды хакеров, защитников. Мы тоже готовы готовить такие команды ваши, которые будут обеспечивать информационную безопасность и иметь возможность развивать наступательный потенциал в этой части", - сказал Шадаев в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Шадаев отметил, что Россия будет приветствовать представителей Африки на всех международных соревнованиях и программах подготовки такого рода специалистов в стране.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.