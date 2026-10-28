https://1prime.ru/20261028/rossija-874717696.html

Россия предложила Африке готовить киберспециалистов

Россия предложила Африке готовить киберспециалистов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия предложила Африке готовить киберспециалистов

Россия предложила Африке готовить киберспециалистов, которые будут обеспечивать информационную безопасность, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:57+0300

2026-10-28T16:57+0300

2026-10-28T16:57+0300

технологии

россия

африка

москва

максут шадаев

владимир путин

минцифры

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Африке готовить киберспециалистов, которые будут обеспечивать информационную безопасность, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме Россия-Африка. По его словам, в России за последние годы сложились сверхвысокие компетенции в сфере кибербезопасности. Он назвал это микрополигоном, который полностью контролирует производственную инфраструктуру крупных предприятий. "На этом полигоне у нас соревнуются команды хакеров, защитников. Мы тоже готовы готовить такие команды ваши, которые будут обеспечивать информационную безопасность и иметь возможность развивать наступательный потенциал в этой части", - сказал Шадаев в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Шадаев отметил, что Россия будет приветствовать представителей Африки на всех международных соревнованиях и программах подготовки такого рода специалистов в стране. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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технологии, россия, африка, москва, максут шадаев, владимир путин, минцифры