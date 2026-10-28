https://1prime.ru/20261028/rossija-874719802.html
Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии
Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии
Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии по аналогии с российским опытом, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:34+0300
2026-10-28T17:34+0300
2026-10-28T17:34+0300
россия
африка
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии по аналогии с российским опытом, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах форума Россия-Африка.
"Я расскажу про нас, и, соответственно, то же самое мы предлагаем, всем другим странам... В каждой стране, как у нас, должна быть энергетическая стратегия. Мы должны видеть, куда, какие цели и задачи (стоят перед нами - ред.). Под энергетическую стратегию строится детальный план: как достичь этих целей и задач", - сказал он, комментируя сотрудничество со странами Африки в сфере энергетики.
Россия предлагает ряд мер поддержки и развития энергетики в Африке, сообщал ранее Цивилев. В частности российская сторона готова предложить разработку документов стратегического и тактического планирования, мастер-планы по балансировке энергопотребления, создание хабов углеводородов, развитие добычи, атомной энергетики и гидроэнергетики, традиционную электрогенерацию и многое другое.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Цивилев
Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии
Глава Минэнерго Цивилев: Россия предлагает странам Африки разрабатывать энергостратегии
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает странам Африки разрабатывать свои энергостратегии по аналогии с российским опытом, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев журналистам в кулуарах форума Россия-Африка.
"Я расскажу про нас, и, соответственно, то же самое мы предлагаем, всем другим странам... В каждой стране, как у нас, должна быть энергетическая стратегия. Мы должны видеть, куда, какие цели и задачи (стоят перед нами - ред.). Под энергетическую стратегию строится детальный план: как достичь этих целей и задач", - сказал он, комментируя сотрудничество со странами Африки в сфере энергетики.
Россия предлагает ряд мер поддержки и развития энергетики в Африке, сообщал ранее Цивилев. В частности российская сторона готова предложить разработку документов стратегического и тактического планирования, мастер-планы по балансировке энергопотребления, создание хабов углеводородов, развитие добычи, атомной энергетики и гидроэнергетики, традиционную электрогенерацию и многое другое.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.