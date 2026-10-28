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Россия готова выходить на африканский рынок со своими цифровыми платформами

Россия готова выходить на африканский рынок со своими цифровыми платформами - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова выходить на африканский рынок со своими цифровыми платформами

Россия готова выходить на африканский рынок со своими цифровыми платформами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка в ходе осмотра... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:40+0300

2026-10-28T17:40+0300

2026-10-28T17:40+0300

технологии

россия

москва

максут шадаев

владимир путин

минцифры

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия готова выходить на африканский рынок со своими цифровыми платформами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. "В России у нас так сложилось, что большая часть пользователей используют российские платформы... Это касается социальных сетей, мессенджера, видеоплатформ. Мы тоже готовы выходить на ваши рынки при полном соответствии законодательству вашему. Это наше базовое отличие от зарубежных технологических компаний", - сказал Шадаев, обращаясь к гостям саммита. По словам министра, Россия готова делиться своим опытом и компетенциями. "В этом смысле мы не хотим продать вам черный ящик. Мы готовы полностью открывать исходный код, показывать, как это все работает, корректировать вместе с вами алгоритмы, формировать команды, которые будут это все поддерживать, развивать и успешно внедрять в ваших странах", - заявил Шадаев. Отдельно он подчеркнул, что Россия также готова полностью адаптировать свои крупные фундаментальные модели искусственного интеллекта под требования африканских законов и культурную специфику. "В общем, для того чтобы вы комфортно это использовали и могли не беспокоиться за то, что искусственный интеллект транслирует вашим детям, вашим гражданам. Это, мне кажется, главное отличие сейчас России", - подытожил глава Минцифры. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, москва, максут шадаев, владимир путин, минцифры