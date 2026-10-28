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Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством
Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством
Финансовые структуры России заинтересованы в контактах с общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:38+0300
2026-10-28T18:57+0300
финансы
банки
россия
африка
москва
владимир путин
африканский союз
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финансовые структуры России заинтересованы в контактах с общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе встречи с руководителями региональных организаций Африки отметил, что недавно началась работа над запуском отраслевых диалогов российских ведомств с комиссариатами Африканского союза. По словам Путина, российская сторона считает полезным наладить более активное взаимодействие между банковскими учреждениями РФ и панафриканской платежно-расчетной системой. "Наши финансовые структуры заинтересованы установить контакты со сформированным в этом месяце в рамках Афросоюза новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством", - сказал Путин на встрече. Он подчеркнул, что Россия настроена также и на продолжение тесной координации с Африканским Союзом по обширному внешнеполитическому кругу вопросов: открытых диалогов по вопросам мира и безопасности, разрешении и предотвращении кризисных ситуаций. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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5
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финансы, банки, россия, африка, москва, владимир путин, африканский союз
Финансы, Банки, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
18:38 28.10.2026 (обновлено: 18:57 28.10.2026)
 
Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством

Путин: Россия заинтересована в контактах с общеафриканским рейтинговым агентством

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финансовые структуры России заинтересованы в контактах с общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе встречи с руководителями региональных организаций Африки отметил, что недавно началась работа над запуском отраслевых диалогов российских ведомств с комиссариатами Африканского союза. По словам Путина, российская сторона считает полезным наладить более активное взаимодействие между банковскими учреждениями РФ и панафриканской платежно-расчетной системой.
"Наши финансовые структуры заинтересованы установить контакты со сформированным в этом месяце в рамках Афросоюза новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством", - сказал Путин на встрече.
Он подчеркнул, что Россия настроена также и на продолжение тесной координации с Африканским Союзом по обширному внешнеполитическому кругу вопросов: открытых диалогов по вопросам мира и безопасности, разрешении и предотвращении кризисных ситуаций.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАФРИКАМОСКВАВладимир ПутинАфриканский союз
 
 
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