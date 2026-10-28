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Россия совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил Орешкин
Россия совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил Орешкин
Россия в последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, представляя лидерам... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:02+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, представляя лидерам африканских государств созданный компанией A7 глобальный сервис международных расчетов.
Президент России Владимир Путин в среду провел осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. В ходе этого осмотра Орешкин обратил внимание участников на стенд, посвященный международным расчетам.
"Один момент на этой станции, которого, мне кажется, очень важно коснуться – это тот рывок, который Россия в последние годы совершила с точки зрения международных платежей в цифровом формате", – сказал он.
"Еще пять лет назад мы, как и многие страны мира, использовали в основном доллар и евро в обеспечении российской внешней торговли. Сейчас российские банки вместе со своими банками-партнерами в других странах, различные небанковские институты, применяющие современные цифровые технологии, обеспечивают уже по всему миру платежи, которые спокойно работают без использования западной финансовой системы, которая неэффективная, дорогая, сопряжена с большим объемом рисков", - объяснил Орешкин.
Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что на стенде представлена созданная при поддержке ПСБ компания А7. Ранее она запустила глобальный сервис A7 International, позволяющий зарубежному бизнесу и частным лицам оплачивать счета цифровыми активами.
По словам Силуанова, сервис уже выходит на работу по трансграничным платежам с Африкой. "Платежи быстрые, в один клик. Стоимость всего 0,3% - это для транзакции крайне мало", - заявил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, максим орешкин, антон силуанов, владимир путин, псб
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Владимир Путин, ПСБ
Россия совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил Орешкин
Орешкин: Россия в последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия в последние годы совершила рывок в цифровых международных платежах, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, представляя лидерам африканских государств созданный компанией A7 глобальный сервис международных расчетов.
Президент России Владимир Путин в среду провел осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров африканских стран. В ходе этого осмотра Орешкин обратил внимание участников на стенд, посвященный международным расчетам.
"Один момент на этой станции, которого, мне кажется, очень важно коснуться – это тот рывок, который Россия в последние годы совершила с точки зрения международных платежей в цифровом формате", – сказал он.
"Еще пять лет назад мы, как и многие страны мира, использовали в основном доллар и евро в обеспечении российской внешней торговли. Сейчас российские банки вместе со своими банками-партнерами в других странах, различные небанковские институты, применяющие современные цифровые технологии, обеспечивают уже по всему миру платежи, которые спокойно работают без использования западной финансовой системы, которая неэффективная, дорогая, сопряжена с большим объемом рисков", - объяснил Орешкин.
Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что на стенде представлена созданная при поддержке ПСБ компания А7. Ранее она запустила глобальный сервис A7 International, позволяющий зарубежному бизнесу и частным лицам оплачивать счета цифровыми активами.
По словам Силуанова, сервис уже выходит на работу по трансграничным платежам с Африкой. "Платежи быстрые, в один клик. Стоимость всего 0,3% - это для транзакции крайне мало", - заявил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.