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В России выросла доля убыточных организаций

В России выросла доля убыточных организаций - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России выросла доля убыточных организаций

Доля убыточных организаций в России в январе-августе 2026 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

россия

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росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-августе 2026 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,9%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-августа 43,4 тысячи организаций получили прибыль в размере 23,581 триллиона рублей (рост на 0,4% в годовом выражении). Убыток получили 21,3 тысячи организаций на сумму 7,9 триллиона рублей (рост на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 15,677 триллиона рублей, что на 11% меньше значений января-августа 2025 года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.

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россия, бизнес, росстат