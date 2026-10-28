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В России выросла доля убыточных организаций - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В России выросла доля убыточных организаций
В России выросла доля убыточных организаций - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России выросла доля убыточных организаций
Доля убыточных организаций в России в январе-августе 2026 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
россия
бизнес
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874725746.jpg?1793204259
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-августе 2026 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,9%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-августа 43,4 тысячи организаций получили прибыль в размере 23,581 триллиона рублей (рост на 0,4% в годовом выражении). Убыток получили 21,3 тысячи организаций на сумму 7,9 триллиона рублей (рост на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 15,677 триллиона рублей, что на 11% меньше значений января-августа 2025 года. Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
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россия, бизнес, росстат
РОССИЯ, Бизнес, Росстат
19:17 28.10.2026
 
В России выросла доля убыточных организаций

Росстат: доля убыточных организаций в России в январе-августе выросла на 2,9 процента

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-августе 2026 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,9%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, по итогам января-августа 43,4 тысячи организаций получили прибыль в размере 23,581 триллиона рублей (рост на 0,4% в годовом выражении). Убыток получили 21,3 тысячи организаций на сумму 7,9 триллиона рублей (рост на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 15,677 триллиона рублей, что на 11% меньше значений января-августа 2025 года.
Данные представлены до налогообложения (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах.
 
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