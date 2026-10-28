https://1prime.ru/20261028/rossija-874726041.html

В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах

В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах

Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре 2026 года снизилось на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 918... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

бизнес

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726041.jpg?1793204268

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре 2026 года снизилось на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 918 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в сентябре их выпуск составил 71 тысячу тонн, сократившись на 33,9% в годовом выражении и увеличившись на 7,1% в месячном. Производство пластмасс за девять месяцев выросло на 0,8% в годовом выражении и составило 8,111 миллиона тонн. За сентябрь их выпуск достиг 890 тысяч тонн (рост на 7,5% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 9,9% к августу текущего года). Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года производство синтетических каучуков в первичных формах в стране снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат