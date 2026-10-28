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В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах
В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах
Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре 2026 года снизилось на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 918... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
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бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре 2026 года снизилось на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 918 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом в сентябре их выпуск составил 71 тысячу тонн, сократившись на 33,9% в годовом выражении и увеличившись на 7,1% в месячном.
Производство пластмасс за девять месяцев выросло на 0,8% в годовом выражении и составило 8,111 миллиона тонн. За сентябрь их выпуск достиг 890 тысяч тонн (рост на 7,5% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 9,9% к августу текущего года).
Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года производство синтетических каучуков в первичных формах в стране снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.
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бизнес, россия, росстат
В России снизилось производство синтетических каучуков в первичных формах
Росстат: производство синтетических каучуков в России за девять месяцев снизилось на 14,3%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре 2026 года снизилось на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 918 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом в сентябре их выпуск составил 71 тысячу тонн, сократившись на 33,9% в годовом выражении и увеличившись на 7,1% в месячном.
Производство пластмасс за девять месяцев выросло на 0,8% в годовом выражении и составило 8,111 миллиона тонн. За сентябрь их выпуск достиг 890 тысяч тонн (рост на 7,5% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 9,9% к августу текущего года).
Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года производство синтетических каучуков в первичных формах в стране снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.