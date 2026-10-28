https://1prime.ru/20261028/rossija-874726773.html
Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7%
Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7%
Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,7% в годовом выражении,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:39+0300
2026-10-28T19:39+0300
2026-10-28T19:39+0300
промышленность
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,7% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 11,5%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в сентябре производство золота выросло на 3,9% к сентябрю 2025 года, а к августу этого года - на 4,3%. Производство серебра в годовом выражении увеличилось на 4,8%, а в месячном - сократилось на 3,5%.
Кроме этого, производство золотосодержащих концентратов в январе-сентябре 2026 года увеличилось на 9% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре производство выросло на 10,5% в годовом выражении и снизилось на 9,4% в месячном.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7%
Росстат: Россия по итогам января-сентября увеличила производство золота на 2,7%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,7% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 11,5%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в сентябре производство золота выросло на 3,9% к сентябрю 2025 года, а к августу этого года - на 4,3%. Производство серебра в годовом выражении увеличилось на 4,8%, а в месячном - сократилось на 3,5%.
Кроме этого, производство золотосодержащих концентратов в январе-сентябре 2026 года увеличилось на 9% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре производство выросло на 10,5% в годовом выражении и снизилось на 9,4% в месячном.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.