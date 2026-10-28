https://1prime.ru/20261028/rossija-874726773.html

Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7%

Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-сентябре увеличила производство золота на 2,7%

Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,7% в годовом выражении,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:39+0300

2026-10-28T19:39+0300

2026-10-28T19:39+0300

промышленность

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726773.jpg?1793205544

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 2,7% в годовом выражении, производство аналогичного серебра упало на 11,5%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в сентябре производство золота выросло на 3,9% к сентябрю 2025 года, а к августу этого года - на 4,3%. Производство серебра в годовом выражении увеличилось на 4,8%, а в месячном - сократилось на 3,5%. Кроме этого, производство золотосодержащих концентратов в январе-сентябре 2026 года увеличилось на 9% к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре производство выросло на 10,5% в годовом выражении и снизилось на 9,4% в месячном. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

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промышленность, россия, росстат