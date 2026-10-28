https://1prime.ru/20261028/rossija-874728339.html
Россия и ЦАР создадут совместную экспертную группу для развития транспорта
Россия и ЦАР создадут совместную экспертную группу для развития транспорта - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия и ЦАР создадут совместную экспертную группу для развития транспорта
Россия и Центральноафриканская Республика создадут совместную экспертную группу для развития проектов в транспортной сфере, сообщил РИА Новости министр... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:30+0300
2026-10-28T20:30+0300
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Россия и Центральноафриканская Республика создадут совместную экспертную группу для развития проектов в транспортной сфере, сообщил РИА Новости министр транспорта и гражданской авиации ЦАР Гонтран Нджоно-Ахабе.
Он отметил, что совместная работа с Россией уже ведется по всем направлениям, включая воздушный, наземный и водный транспорт. В первый день форума Россия-Африка также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством транспорта и гражданской авиации ЦАР и Минтрансом РФ.
"После этих подписаний мы создадим совместную рабочую группу экспертов, которые будут работать над проектами", - сказал министр.
ЦАР заинтересована в том, чтобы российские специалисты помогли в том числе с обучением персонала транспортного сектора, добавил Нджоно-Ахабе.
"Это действительно взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.
Он также указал, что между двумя странами пока нет прямых авиарейсов. По его словам, возможность развития авиасообщения может быть рассмотрена в рамках дальнейшей работы совместной группы.
Ранее в среду в ходе пленарного заседания на саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, цар, москва, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, ЦАР, МОСКВА, Владимир Путин
Россия и ЦАР создадут совместную экспертную группу для развития транспорта
Россия и ЦАР создадут совместную экспертную группу для развития транспортных проектов
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Россия и Центральноафриканская Республика создадут совместную экспертную группу для развития проектов в транспортной сфере, сообщил РИА Новости министр транспорта и гражданской авиации ЦАР Гонтран Нджоно-Ахабе.
Он отметил, что совместная работа с Россией уже ведется по всем направлениям, включая воздушный, наземный и водный транспорт. В первый день форума Россия-Африка также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством транспорта и гражданской авиации ЦАР и Минтрансом РФ.
"После этих подписаний мы создадим совместную рабочую группу экспертов, которые будут работать над проектами", - сказал министр.
ЦАР заинтересована в том, чтобы российские специалисты помогли в том числе с обучением персонала транспортного сектора, добавил Нджоно-Ахабе.
"Это действительно взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.
Он также указал, что между двумя странами пока нет прямых авиарейсов. По его словам, возможность развития авиасообщения может быть рассмотрена в рамках дальнейшей работы совместной группы.
Ранее в среду в ходе пленарного заседания на саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.