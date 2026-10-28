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"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднемесячную зарплату - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднемесячную зарплату
"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднемесячную зарплату - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднемесячную зарплату
Россияне могут позволить себе купить 585 бургеров на среднюю зарплату - это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T02:28+0300
2026-10-28T02:28+0300
бизнес
банки
россия
москва
санкт-петербург
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне могут позволить себе купить 585 бургеров на среднюю зарплату - это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Ромир". "Число бургеров, которое россиянин может позволить себе купить на среднемесячную зарплату, во втором квартале 2026 года увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество во втором квартале 2025 года составило 574 штуки, а в аналогичном периоде текущего года – 585 штук", - подсчитали аналитики компании. Показатель рассчитывается на основе данных Потребительской панели "Ромир" по стоимости самых популярных бургеров в заведениях общепита и статистики Росстата о среднемесячной зарплате за второй квартал 2026 года. Лидером по этому показателю стала Москва: жители столицы могут позволить себе 979 штук (1004 штуки в прошлом году). При этом жителям Санкт-Петербурга в этом году доступно 718 бургеров - рост на 1% к прошлому году. В число регионов в самым высоким значением индекса доступности бургеров вошли Дальневосточный (740 штук), Центральный (714 штук) и Северо-Западный федеральные округа (634 штуки). Жителям Уральского федерального округа во втором квартале было доступно 616 штук на среднюю зарплату, Сибирского - 569 штук, Южного - 453 штуки, Приволжского - 426 штук. А замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ с показателем в 339 штук. Заметнее всего индекс вырос в Южном (на 10%), Уральском (9%) и Дальневосточном (8%) федеральных округах. В Приволжском федеральном округе он незначительно снизился (на 2%), а в остальных субъектах остался примерно на уровне прошлого года. По словам директора по работе с клиентами "Ромир" Маргариты Абрамкиной, индекс отражает пропорциональный рост заработной платы, сохраняющий покупательскую способность россиян. По последним данным Росстата, средняя зарплата в России в июле 2026 года составила почти 109,5 тысячи рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она увеличилась на 9,5%.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, банки, россия, москва, санкт-петербург, росстат
Бизнес, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росстат
02:28 28.10.2026
 
"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднемесячную зарплату

"Ромир": россияне могут купить 585 бургеров на среднюю зарплату

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне могут позволить себе купить 585 бургеров на среднюю зарплату - это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Ромир".
"Число бургеров, которое россиянин может позволить себе купить на среднемесячную зарплату, во втором квартале 2026 года увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество во втором квартале 2025 года составило 574 штуки, а в аналогичном периоде текущего года – 585 штук", - подсчитали аналитики компании.
Показатель рассчитывается на основе данных Потребительской панели "Ромир" по стоимости самых популярных бургеров в заведениях общепита и статистики Росстата о среднемесячной зарплате за второй квартал 2026 года.
Лидером по этому показателю стала Москва: жители столицы могут позволить себе 979 штук (1004 штуки в прошлом году). При этом жителям Санкт-Петербурга в этом году доступно 718 бургеров - рост на 1% к прошлому году.
В число регионов в самым высоким значением индекса доступности бургеров вошли Дальневосточный (740 штук), Центральный (714 штук) и Северо-Западный федеральные округа (634 штуки).
Жителям Уральского федерального округа во втором квартале было доступно 616 штук на среднюю зарплату, Сибирского - 569 штук, Южного - 453 штуки, Приволжского - 426 штук. А замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ с показателем в 339 штук.
Заметнее всего индекс вырос в Южном (на 10%), Уральском (9%) и Дальневосточном (8%) федеральных округах. В Приволжском федеральном округе он незначительно снизился (на 2%), а в остальных субъектах остался примерно на уровне прошлого года.
По словам директора по работе с клиентами "Ромир" Маргариты Абрамкиной, индекс отражает пропорциональный рост заработной платы, сохраняющий покупательскую способность россиян.
По последним данным Росстата, средняя зарплата в России в июле 2026 года составила почти 109,5 тысячи рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она увеличилась на 9,5%.
 
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