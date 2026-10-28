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Россияне стали скупать ретро-игрушки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали скупать ретро-игрушки
Россияне стали скупать ретро-игрушки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали скупать ретро-игрушки
Россияне стали скупать ретро-игрушки - продажи тамагочи и тетрисов в январе-сентябре подскочили на четверть в годовом выражении, вырос спрос и на Ферби,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T04:58+0300
2026-10-28T04:58+0300
бизнес
россия
финансы
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне стали скупать ретро-игрушки - продажи тамагочи и тетрисов в январе-сентябре подскочили на четверть в годовом выражении, вырос спрос и на Ферби, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Тамагочи - медианная цена 2720 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 28%", - привели данные аналитики. Высоким был интерес и к другим игрушкам "из детства". Например, покупки карманных тетрисов выросли на 24%. Их медианная цена в годовом выражении выросла на 8%, до 346 рублей. Кроме того, аналитики зафиксировали заметный рост спроса на говорящую роботизированную игрушку Ферби, число покупок которой увеличилось на 16%. Ее медианная цена составила 2360 рублей, увеличившись за год на 7%. Ретро-игрушки переживают вторую волну популярности: спрос растет на фоне ностальгии по детству у взрослой аудитории и интереса к интерактивным форматам у детей, отмечают аналитики компании. Покупатели готовы платить больше за знакомые с детства устройства, а производители отвечают на это расширением ассортимента и переизданием культовых моделей.
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192
40
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бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
04:58 28.10.2026
 
Россияне стали скупать ретро-игрушки

"Платформа ОФД": россияне стали скупать ретро-игрушки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне стали скупать ретро-игрушки - продажи тамагочи и тетрисов в январе-сентябре подскочили на четверть в годовом выражении, вырос спрос и на Ферби, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Тамагочи - медианная цена 2720 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 28%", - привели данные аналитики.
Высоким был интерес и к другим игрушкам "из детства". Например, покупки карманных тетрисов выросли на 24%. Их медианная цена в годовом выражении выросла на 8%, до 346 рублей.
Кроме того, аналитики зафиксировали заметный рост спроса на говорящую роботизированную игрушку Ферби, число покупок которой увеличилось на 16%. Ее медианная цена составила 2360 рублей, увеличившись за год на 7%.
Ретро-игрушки переживают вторую волну популярности: спрос растет на фоне ностальгии по детству у взрослой аудитории и интереса к интерактивным форматам у детей, отмечают аналитики компании.
Покупатели готовы платить больше за знакомые с детства устройства, а производители отвечают на это расширением ассортимента и переизданием культовых моделей.
 
БизнесРОССИЯФинансы
 
 
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