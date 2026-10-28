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Россияне стали скупать ретро-игрушки

Россияне стали скупать ретро-игрушки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали скупать ретро-игрушки

Россияне стали скупать ретро-игрушки - продажи тамагочи и тетрисов в январе-сентябре подскочили на четверть в годовом выражении, вырос спрос и на Ферби,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T04:58+0300

2026-10-28T04:58+0300

2026-10-28T04:58+0300

бизнес

россия

финансы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне стали скупать ретро-игрушки - продажи тамагочи и тетрисов в январе-сентябре подскочили на четверть в годовом выражении, вырос спрос и на Ферби, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Тамагочи - медианная цена 2720 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 28%", - привели данные аналитики. Высоким был интерес и к другим игрушкам "из детства". Например, покупки карманных тетрисов выросли на 24%. Их медианная цена в годовом выражении выросла на 8%, до 346 рублей. Кроме того, аналитики зафиксировали заметный рост спроса на говорящую роботизированную игрушку Ферби, число покупок которой увеличилось на 16%. Ее медианная цена составила 2360 рублей, увеличившись за год на 7%. Ретро-игрушки переживают вторую волну популярности: спрос растет на фоне ностальгии по детству у взрослой аудитории и интереса к интерактивным форматам у детей, отмечают аналитики компании. Покупатели готовы платить больше за знакомые с детства устройства, а производители отвечают на это расширением ассортимента и переизданием культовых моделей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы