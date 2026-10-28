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Россияне старше 65 лет открывали банковские вклады чаще всех в этом году

Россияне старше 65 лет открывали банковские вклады чаще всех в этом году - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россияне старше 65 лет открывали банковские вклады чаще всех в этом году

Россияне старше 65 лет открывали банковские вклады чаще всех в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги". | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:16+0300

2026-10-28T05:16+0300

2026-10-28T05:16+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне старше 65 лет открывали банковские вклады чаще всех в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги". "Чем старше клиент, тем чаще он выбирает вклады: после 65 лет они есть практически у всех клиентов. Об этом свидетельствуют данные о покупках клиентов маркетплейса "Финуслуги" за январь-начало октября 2026 года", - говорится в сообщении. При этом у молодого поколения вклад пользуется меньшей популярностью, отмечают "Финуслуги". Среди клиентов до 20 лет вклады в банке есть у 41%. "Далее идет постепенный рост популярности вкладов: в группе 20–25 лет их выбирают 54% клиентов, в 26–30 лет – 55%, 31-35 лет – 57%", - отмечается в сообщении. Заметный рост популярности вкладов приходится на возраст 36–45 и 46–55 лет: вклад открывали 67% и 78% клиентов соответственно. Но больше всего доля продолжает расти в более возрастных группах: в 56–65 лет вклады выбирают 85% клиентов, а после 65 лет – 89%, отмечает финансовый маркетплейс.

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