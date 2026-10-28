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Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника
Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника
Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если средства находились на его лицевом счете в Соцфонде или негосударственном пенсионном... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:50+0300
2026-10-28T08:50+0300
общество
финансы
рудн
социальный фонд
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если средства находились на его лицевом счете в Соцфонде или негосударственном пенсионном фонде, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. "Наследники могут претендовать на средства пенсионных накоплений, если они есть на индивидуальном счете умершего в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде", - сказал Одинцов. Он уточнил, что при жизни человек мог заранее определить получателей денег и их доли. Для этого нужно было подать специальное заявление в фонд. По словам эксперта, если такого заявления подано не было, накопления распределяются в порядке очередности наследования по закону. Сначала на выплату претендуют супруги, дети и родители, затем право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. По словам юриста, если пенсионер получал срочную выплату, его преемникам отдадут оставшуюся невыплаченную часть. При этом, если гражданин выбрал накопительную пенсию или успел получить все деньги на руки единовременно, после его смерти родственникам ничего не выплачивается. Одинцов также отметил, что для получения средств необходимо подать заявление в фонд в течение шести месяцев со дня смерти родственника. Если этот срок пропущен, восстанавливать право на получение придется через суд. "При обращении в СФР по утвержденной форме необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность правопреемника, подтверждающие родство, свидетельство о смерти и СНИЛС умершего", - заключил специалист.
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общество , финансы, рудн, социальный фонд
Общество , Финансы, РУДН, Социальный фонд
08:50 28.10.2026
 
Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника

Юрист Одинцов: наследники могут получить пенсионные накопления умершего родственника

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если средства находились на его лицевом счете в Соцфонде или негосударственном пенсионном фонде, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала.
"Наследники могут претендовать на средства пенсионных накоплений, если они есть на индивидуальном счете умершего в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде", - сказал Одинцов.
Он уточнил, что при жизни человек мог заранее определить получателей денег и их доли. Для этого нужно было подать специальное заявление в фонд. По словам эксперта, если такого заявления подано не было, накопления распределяются в порядке очередности наследования по закону. Сначала на выплату претендуют супруги, дети и родители, затем право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
По словам юриста, если пенсионер получал срочную выплату, его преемникам отдадут оставшуюся невыплаченную часть. При этом, если гражданин выбрал накопительную пенсию или успел получить все деньги на руки единовременно, после его смерти родственникам ничего не выплачивается.
Одинцов также отметил, что для получения средств необходимо подать заявление в фонд в течение шести месяцев со дня смерти родственника. Если этот срок пропущен, восстанавливать право на получение придется через суд.
"При обращении в СФР по утвержденной форме необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность правопреемника, подтверждающие родство, свидетельство о смерти и СНИЛС умершего", - заключил специалист.
 
ОбществоФинансыРУДНСоциальный фонд
 
 
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