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Sohu: Россия ликвидировала последнюю зависимость от Европы - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Sohu: Россия ликвидировала последнюю зависимость от Европы
Sohu: Россия ликвидировала последнюю зависимость от Европы - 28.10.2026, ПРАЙМ
Sohu: Россия ликвидировала последнюю зависимость от Европы
Российско-украинский конфликт вышел за рамки военного противостояния: за минувшие годы Россия добилась больших экономических успехов, что больно ударило по... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:49+0300
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мировая экономика
европа
нпз
нато
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт вышел за рамки военного противостояния: за минувшие годы Россия добилась больших экономических успехов, что больно ударило по возможностям Европы и всего Запада, пишет ИноСМИ со ссылкой на автора блога в Sohu.Как отмечает издание, перестройка энергетического ландшафта — дело не одного дня, а долгая стратегическая трансформация. Когда-то Россия была сильно связана с европейским рынком, что означало уязвимость перед любым изменением политики Европы. После введения санкций Москва переориентировала экспорт на азиатские рынки: теперь нефть транспортируется по морю, перерабатывается на индийских НПЗ, а затем нефтепродукты поступают в Европу. "Торговая цепочка сохранилась, сменились лишь посредники, и это позволило России стабилизировать доходы от экспорта", — подчеркивает автор.При этом Европа пережила болезненную трансформацию: эпоха дешевого трубопроводного газа закончилась, пришлось искать более дорогих поставщиков СПГ, а рост издержек привел к сокращению мощностей в химической промышленности и автомобилестроении. "Упадок в немецкой промышленности — это не просто следствие ошибок руководства отдельных компаний, а структурный кризис всего индустриального сектора Германии", — отмечается в материале. Отдельно автор указывает на Северный морской путь, контроль над которым находится в руках России и который не подвержен угрозе морской блокады НАТО. Говоря о финансах, издание называет дедолларизацию не попыткой разрушить порядок, а стратегией диверсификации рисков, и отмечает рост БРИКС: "Односторонние экономические санкции редко удается принять без нанесения вреда самим себе", — резюмирует Sohu.
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мировая экономика, европа, нпз, нато, запад, москва, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, НПЗ, НАТО, ЗАПАД, МОСКВА, РОССИЯ
10:49 28.10.2026 (обновлено: 11:01 28.10.2026)
 
Sohu: Россия ликвидировала последнюю зависимость от Европы

Sohu: Россия переориентировала экспорт на Азию и избавилась от привязки к рынку Европы

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российско-украинский конфликт вышел за рамки военного противостояния: за минувшие годы Россия добилась больших экономических успехов, что больно ударило по возможностям Европы и всего Запада, пишет ИноСМИ со ссылкой на автора блога в Sohu.
Как отмечает издание, перестройка энергетического ландшафта — дело не одного дня, а долгая стратегическая трансформация. Когда-то Россия была сильно связана с европейским рынком, что означало уязвимость перед любым изменением политики Европы. После введения санкций Москва переориентировала экспорт на азиатские рынки: теперь нефть транспортируется по морю, перерабатывается на индийских НПЗ, а затем нефтепродукты поступают в Европу.
"Торговая цепочка сохранилась, сменились лишь посредники, и это позволило России стабилизировать доходы от экспорта", — подчеркивает автор.
При этом Европа пережила болезненную трансформацию: эпоха дешевого трубопроводного газа закончилась, пришлось искать более дорогих поставщиков СПГ, а рост издержек привел к сокращению мощностей в химической промышленности и автомобилестроении.
"Упадок в немецкой промышленности — это не просто следствие ошибок руководства отдельных компаний, а структурный кризис всего индустриального сектора Германии", — отмечается в материале.
Отдельно автор указывает на Северный морской путь, контроль над которым находится в руках России и который не подвержен угрозе морской блокады НАТО. Говоря о финансах, издание называет дедолларизацию не попыткой разрушить порядок, а стратегией диверсификации рисков, и отмечает рост БРИКС: "Односторонние экономические санкции редко удается принять без нанесения вреда самим себе", — резюмирует Sohu.
 
Мировая экономикаЕВРОПАНПЗНАТОЗАПАДМОСКВАРОССИЯ
 
 
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