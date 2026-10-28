https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724149.html
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
бизнес
россия
промышленность
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874724149.jpg?1793203863
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска увеличился на 35%, следует из данных Росстата. В абсолютном выражении за девять месяцев текущего года с конвейеров сошло 598 тысяч легковых автомобилей, а за первый месяц осени - 91,8 тысячи штук. Выпуск грузовиков за девять месяцев вырос на 2,7% в годовом выражении и составил 99,6 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 54,8%, до 17,1 тысячи штук. Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-сентябре на 17,9% к прошлому году, до 9000 единиц техники. В сентябре объем производства сократился на 5,7% в годовом выражении и составил 700 штук. Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,8%, что в абсолютном выражении составляет 6,8 тысячи штук. В сентябре объем производства сократился на 6,9% к сентябрю прошлого года и составил 1000 единиц. Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-сентябре снизилось на 12,8% и составило 131 тысячу агрегатов. При этом в сентябре было выпущено 19 тысяч ДВС, что на 24,2% больше, чем год назад.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Росстат
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%
Росстат: производство легковых автомобилей в РФ за девять месяцев выросло на 16%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска увеличился на 35%, следует из данных Росстата.
В абсолютном выражении за девять месяцев текущего года с конвейеров сошло 598 тысяч легковых автомобилей, а за первый месяц осени - 91,8 тысячи штук.
Выпуск грузовиков за девять месяцев вырос на 2,7% в годовом выражении и составил 99,6 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 54,8%, до 17,1 тысячи штук.
Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-сентябре на 17,9% к прошлому году, до 9000 единиц техники. В сентябре объем производства сократился на 5,7% в годовом выражении и составил 700 штук.
Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,8%, что в абсолютном выражении составляет 6,8 тысячи штук. В сентябре объем производства сократился на 6,9% к сентябрю прошлого года и составил 1000 единиц.
Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-сентябре снизилось на 12,8% и составило 131 тысячу агрегатов. При этом в сентябре было выпущено 19 тысяч ДВС, что на 24,2% больше, чем год назад.