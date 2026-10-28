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Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
бизнес
россия
промышленность
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска увеличился на 35%, следует из данных Росстата. В абсолютном выражении за девять месяцев текущего года с конвейеров сошло 598 тысяч легковых автомобилей, а за первый месяц осени - 91,8 тысячи штук. Выпуск грузовиков за девять месяцев вырос на 2,7% в годовом выражении и составил 99,6 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 54,8%, до 17,1 тысячи штук. Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-сентябре на 17,9% к прошлому году, до 9000 единиц техники. В сентябре объем производства сократился на 5,7% в годовом выражении и составил 700 штук. Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,8%, что в абсолютном выражении составляет 6,8 тысячи штук. В сентябре объем производства сократился на 6,9% к сентябрю прошлого года и составил 1000 единиц. Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-сентябре снизилось на 12,8% и составило 131 тысячу агрегатов. При этом в сентябре было выпущено 19 тысяч ДВС, что на 24,2% больше, чем год назад.
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бизнес, россия, промышленность, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Росстат
19:11 28.10.2026
 
Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16%

Росстат: производство легковых автомобилей в РФ за девять месяцев выросло на 16%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в сентябре объем выпуска увеличился на 35%, следует из данных Росстата.
В абсолютном выражении за девять месяцев текущего года с конвейеров сошло 598 тысяч легковых автомобилей, а за первый месяц осени - 91,8 тысячи штук.
Выпуск грузовиков за девять месяцев вырос на 2,7% в годовом выражении и составил 99,6 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 54,8%, до 17,1 тысячи штук.
Производство автобусов массой до пяти тонн сократилось в январе-сентябре на 17,9% к прошлому году, до 9000 единиц техники. В сентябре объем производства сократился на 5,7% в годовом выражении и составил 700 штук.
Выпуск автобусов тяжелее пяти тонн с начала года сократился на 4,8%, что в абсолютном выражении составляет 6,8 тысячи штук. В сентябре объем производства сократился на 6,9% к сентябрю прошлого года и составил 1000 единиц.
Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-сентябре снизилось на 12,8% и составило 131 тысячу агрегатов. При этом в сентябре было выпущено 19 тысяч ДВС, что на 24,2% больше, чем год назад.
 
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