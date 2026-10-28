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Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%
Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%
Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:11+0300
2026-10-28T19:11+0300
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата. "В сентябре 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2026 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в сообщении. Если в августе общая численность безработных в стране составляла 1,649 миллиона человек, то в сентябре она подросла до 1,651 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2026 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,3 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,2 миллиона - получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в сентябре составила 76,7 миллиона человек.
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росстат, роструд
Росстат, Роструд
19:11 28.10.2026
 
Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%

Росстат: безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк" Центр занятости населения
 Центр занятости населения - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Безработица в России в сентябре осталась на уровне августа в 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
"В сентябре 2026 года 1,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2026 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в сообщении.
Если в августе общая численность безработных в стране составляла 1,649 миллиона человек, то в сентябре она подросла до 1,651 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2026 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,3 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,2 миллиона - получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в сентябре составила 76,7 миллиона человек.
 
РосстатРоструд
 
 
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