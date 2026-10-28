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Добыча угля в России в январе-сентябре сократилась на 1%

Добыча угля в России в январе-сентябре сократилась на 1% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Добыча угля в России в январе-сентябре сократилась на 1%

Добыча угля в России в январе-сентябре текущего года сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 317 миллионов тонн, при этом в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:11+0300

2026-10-28T19:11+0300

2026-10-28T19:11+0300

россия

росстат

уголь

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре текущего года сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 317 миллионов тонн, при этом в сентябре она выросла на 2,6% к августу и составила 34,8 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев достигла 247 миллионов тонн, снизившись на 0,8% в годовом выражении. В том числе антрацита добыто 15,8 миллиона тонн (рост на 4,4%), коксующегося угля - 83 миллиона тонн (рост на 3,9%), прочего каменного угля - 149 миллионов тонн (спад на 3,8%). Добыча рядового бурого угля (лигнита) сократилась на 1,8%, и составила 70,1 миллиона тонн. В 2025 году добыча угля в России сократилась на 0,2% - до 429 миллионов тонн. В сентябре правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере. Согласно программе, общий объем добычи угля в России вырастет на 49% к 2050 году от уровня 2024 года, до 662 миллионов тонн. Про этом доля добычи угля открытым способом составит 82-85%.

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россия, росстат, уголь