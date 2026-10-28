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Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении - 28.10.2026, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в августе 2026 года выросли на 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:12+0300
2026-10-28T19:12+0300
2026-10-28T19:12+0300
россия
росстат
зарплата
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе 2026 года выросли на 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-августа рост реальных зарплат в России оценивается в 5,8% в годовом выражении. Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост показателя на 4%.
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россия, росстат, зарплата
РОССИЯ, Росстат, зарплата
Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении
Росстат: реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3 процента
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе 2026 года выросли на 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По итогам января-августа рост реальных зарплат в России оценивается в 5,8% в годовом выражении.
Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост показателя на 4%.