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Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении - 28.10.2026, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в августе 2026 года выросли на 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:12+0300

2026-10-28T19:12+0300

2026-10-28T19:12+0300

россия

росстат

зарплата

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе 2026 года выросли на 3,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам января-августа рост реальных зарплат в России оценивается в 5,8% в годовом выражении. Минэкономразвития России прогнозирует по итогам года рост показателя на 4%.

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россия, росстат, зарплата