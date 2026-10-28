https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724770.html

Росстат: промпроизводство в России в сентябре выросло на 1,8%

Росстат: промпроизводство в России в сентябре выросло на 1,8% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Росстат: промпроизводство в России в сентябре выросло на 1,8%

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,6% в августе, а по итогам третьего квартала ускорило рост... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:12+0300

2026-10-28T19:12+0300

2026-10-28T19:12+0300

промышленность

россия

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре выросло на 1,8% в годовом выражении после снижения на 0,6% в августе, а по итогам третьего квартала ускорило рост до 0,5% с 0,2% во втором, свидетельствуют данные Росстата. В месячном выражении промпроизводство в сентябре выросло на 3,9%, с исключением сезонного и календарного факторов – на 1,1%. А в январе-сентябре российская промышленность показала рост на 0,2% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в сентябре в годовом выражении снизилась на 4,1% после снижения на 1,3% в августе; в январе-сентябре снижение составило 1,3% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре выросла на 5,6% в годовом выражении после снижения на 0,5% месяцем ранее; в январе-сентябре – выросла на 1% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в сентябре в годовом выражении выросло на 0,9% после роста на 6,9% месяцем ранее; за девять месяцев зафиксировано снижение на 1,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром промышленность в сентябре снизилась на 3,2% после снижения на 1,2% в августе; в январе-сентябре рост составил 0,1%. Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в России в 2026 году на 0,2%. В следующем году министерство прогнозирует рост промпроизводства на 2,2%, в 2028 году – на 2,7%, в 2029 году – на 2,4%.

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промышленность, россия, росстат