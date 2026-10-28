https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724873.html

Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,8%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,8% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в России за неделю снизилась на 1,8%

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 20 по 26 октября снизилась на 1,8% - до 76,64 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,52 рубля за литр,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

россия

александр новак

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 20 по 26 октября снизилась на 1,8% - до 76,64 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,52 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подешевел в среднем на 2% - до 72,55 рубля за литр, Аи-95 - на 1,7%, до 78,9 рубля, Аи-98 и выше - на 0,01%, до 104,66 рубля. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщило 13 октября российское правительство по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, росстат