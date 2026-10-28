https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724977.html

Реальные располагаемые доходы россиян ускорили рост до 3,4%

Реальные располагаемые доходы россиян ускорили рост до 3,4% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Реальные располагаемые доходы россиян ускорили рост до 3,4%

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале ускорили рост до 3,4% после увеличения на 3% во втором, свидетельствуют данные Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале ускорили рост до 3,4% после увеличения на 3% во втором, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,4%", - говорится в сообщении. По итогам января-сентября рост реальных располагаемых денежных доходов оценивается в 3%. В публикации Росстата уточнена динамика показателя за первый и второй кварталы текущего года. Так, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 2,6% (по прежней оценке - 1,7%), во втором - 3% (вместо прежних 1,5%). По итогам первого полугодия реальные располагаемые доходы выросли на 3% в годовом выражении (ранее рост оценивался в 1,5%).

https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724641.html

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