https://1prime.ru/20261028/rosstat-874725122.html

Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9%

Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9%

Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 3,9% в годовом выражении, за январь-сентябрь - на 5%, говорится в материалах Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

2026-10-28T19:13+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 3,9% в годовом выражении, за январь-сентябрь - на 5%, говорится в материалах Росстата. "Оборот розничной торговли в сентябре 2026 года составил 5 838,3 миллиарда рублей, или 103,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2026 года - 50 234,3 миллиарда рублей, или 105%", - сказано в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре вырос на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,652 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в сентябре увеличился на 4,1% - до 3,187 триллиона рублей. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в сентябре составила 45,4%, непродовольственных товаров - 54,6% (в сентябре 2025 года - 45,9% и 54,1% соответственно). В сентябре оборот розничной торговли на 96,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,1% (в сентябре 2025 года - 96,8% и 3,2% соответственно).

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