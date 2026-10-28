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Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9%
Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9%
Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 3,9% в годовом выражении, за январь-сентябрь - на 5%, говорится в материалах Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:13+0300
2026-10-28T19:13+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 3,9% в годовом выражении, за январь-сентябрь - на 5%, говорится в материалах Росстата. "Оборот розничной торговли в сентябре 2026 года составил 5 838,3 миллиарда рублей, или 103,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2026 года - 50 234,3 миллиарда рублей, или 105%", - сказано в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре вырос на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,652 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в сентябре увеличился на 4,1% - до 3,187 триллиона рублей. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в сентябре составила 45,4%, непродовольственных товаров - 54,6% (в сентябре 2025 года - 45,9% и 54,1% соответственно). В сентябре оборот розничной торговли на 96,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,1% (в сентябре 2025 года - 96,8% и 3,2% соответственно).
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:13 28.10.2026
 
Оборот розничной торговли в России в сентябре вырос на 3,9%

Росстат: оборот розничной торговли в сентябре вырос на 3,9%, в январе-сентябре - на 5%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в сентябре вырос на 3,9% в годовом выражении, за январь-сентябрь - на 5%, говорится в материалах Росстата.
"Оборот розничной торговли в сентябре 2026 года составил 5 838,3 миллиарда рублей, или 103,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2026 года - 50 234,3 миллиарда рублей, или 105%", - сказано в докладе статистического ведомства.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в сентябре вырос на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,652 триллиона рублей. Розничный оборот непродовольственных товаров в сентябре увеличился на 4,1% - до 3,187 триллиона рублей.
Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в сентябре составила 45,4%, непродовольственных товаров - 54,6% (в сентябре 2025 года - 45,9% и 54,1% соответственно).
В сентябре оборот розничной торговли на 96,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,1% (в сентябре 2025 года - 96,8% и 3,2% соответственно).
 
РОССИЯРосстат
 
 
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