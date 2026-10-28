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Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре снизилась на 0,4% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре снизилась на 0,4%
Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре снизилась на 0,4% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре снизилась на 0,4%
Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,4% - до 870 миллиардов кВт.ч, в сентябре сократилась на 2,7% по сравнению с... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:14+0300
2026-10-28T19:14+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,4% - до 870 миллиардов кВт.ч, в сентябре сократилась на 2,7% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 2,4% по сравнению с августом этого года - до 87,6 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Росстата. Отмечается, что тепловые электростанции за девять месяцев снизили выработку электроэнергии на 4,2% в годовом выражении - до 534 миллиардов кВт.ч. В сентябре выработка ТЭС снизилась на 9,1% в годовом выражении и выросла на 1,2% в месячном, составив 49,1 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за январь-сентябрь произвели 166 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,1% больше, чем год назад. В сентябре выработка ГЭС составила 19 миллиардов кВт.ч, увеличившись на 11% в годовом выражении и снизившись на 10,4% в месячном. Генерация электричества на АЭС за девять месяцев выросла на 2,7% - до 164 миллиардов кВт.ч. В сентябре она увеличилась на 3,5% в годовом выражении и снизилась на 2,9% в месячном, до 18,8 миллиарда кВт.ч.
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:14 28.10.2026
 
Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре снизилась на 0,4%

Росстат: выработка электроэнергии в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,4%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,4% - до 870 миллиардов кВт.ч, в сентябре сократилась на 2,7% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 2,4% по сравнению с августом этого года - до 87,6 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Отмечается, что тепловые электростанции за девять месяцев снизили выработку электроэнергии на 4,2% в годовом выражении - до 534 миллиардов кВт.ч. В сентябре выработка ТЭС снизилась на 9,1% в годовом выражении и выросла на 1,2% в месячном, составив 49,1 миллиарда кВт.ч.
Гидроэлектростанции за январь-сентябрь произвели 166 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 10,1% больше, чем год назад. В сентябре выработка ГЭС составила 19 миллиардов кВт.ч, увеличившись на 11% в годовом выражении и снизившись на 10,4% в месячном.
Генерация электричества на АЭС за девять месяцев выросла на 2,7% - до 164 миллиардов кВт.ч. В сентябре она увеличилась на 3,5% в годовом выражении и снизилась на 2,9% в месячном, до 18,8 миллиарда кВт.ч.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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