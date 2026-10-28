https://1prime.ru/20261028/rosstat-874725309.html

Инфляция в России на неделе с 20 по 26 октября составила 0,08%

Инфляция в России на неделе с 20 по 26 октября составила 0,08% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на неделе с 20 по 26 октября составила 0,08%

Инфляция в России за период с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,24%, следует из данных Росстата. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:15+0300

2026-10-28T19:15+0300

2026-10-28T19:15+0300

россия

росстат

инфляция

инфляция в россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874725309.jpg?1793204113

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,24%, следует из данных Росстата. "За период с 20 по 26 октября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала месяца – 101,14%, с начала года – 106,24%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 1,3%, отмечает Росстат. В частности, помидоры подорожали на 7,3%, огурцы - на 2,8%, картофель - на 1,6%, бананы - на 1,4%, свекла - на 0,2%. Снизились цены на яблоки (на 1,8%), капусту (на 0,9%) и морковь (на 0,8%). Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 20 по 26 октября подорожали яйца - на 1,3%, мороженая рыба - на 0,9%, мясо кур - на 0,7%, печенье - на 0,6%. Баранина, сметана, творог, гречка и соль стали дороже на 0,5%; сыры - на 0,4%; свинина, молоко, кефир, пшеничный и ржаной хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания и рис – на 0,3%. Говядина, сосиски, сардельки, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, вермишель поднялись в цене на 0,2%; сливочное масло, мука и чай - на 0,1%. Подешевели сахар - на 1%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, а также маргарин - на 0,2%. Из непродовольственных товаров первой необходимости с 20 по 26 октября подорожали хозяйственное мыло - на 0,5%, зубная паста - на 0,3%, стиральные порошки, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на туалетное мыло и гигиенические прокладки - на 0,2%. Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,4%, телевизоры - на 0,2%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили остались на прежнем уровне. Бензин подешевел на 1,6%, цены на дизельное топливо практически не изменились. Росстат за неделю с 20 по 26 октября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь стал дороже на 0,6%, нафазолин - на 0,1%. При этом снизились цены на пенталгин (-0,6%), нимесулид (-0,4%), корвалол (-0,3%), левомеколь (-0,2%), валидол, анальгин, ренгалин и римантадин (-0,1%).

https://1prime.ru/20261028/minekonomrazvitiya-874723576.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, инфляция, инфляция в россии