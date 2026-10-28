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В России в январе-сентябре 2026 года выросло производство СПГ
В России в январе-сентябре 2026 года выросло производство СПГ - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России в январе-сентябре 2026 года выросло производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,3... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:15+0300
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россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В сентябре показатель вырос на 27% в годовом выражении, составив 3,2 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 27,8%. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат
В России в январе-сентябре 2026 года выросло производство СПГ
Производство СПГ в России в январе-сентябре выросло на 15,2%, до 26,3 миллиона тонн
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2026 года выросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В сентябре показатель вырос на 27% в годовом выражении, составив 3,2 миллиона тонн. В месячном выражении производство СПГ увеличилось на 27,8%.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.