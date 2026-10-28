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РСПП запросит временную лицензию на снятие санкции для участия в G20
РСПП запросит временную лицензию на снятие санкции для участия в G20 - 28.10.2026, ПРАЙМ
РСПП запросит временную лицензию на снятие санкции для участия в G20
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует запросить временную лицензию на снятие санкции с организации, чтобы принять участие в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:20+0300
2026-10-28T12:20+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует запросить временную лицензию на снятие санкции с организации, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках саммита "Большой двадцатки" в США, сообщил журналистами глава РСПП Александр Шохин. Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Майами 14-15 декабря. Ранее в апреле РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, уже просил Американскую торговую палату в России (AmCham Russia) поспособствовать временному выведению союза из-под действия санкций. "Я как раз сегодня своим коллегам сказал, пора подавать запрос на выдачу лицензии, как минимум временно, о снятии санкции с РСПП с американской стороны. Если это будет сделано, это хороший знак будет", - ответил Шохин на вопрос, ожидает ли он решений с американской стороны по снятию санкций с российских компаний и РСПП. Он напомнил, что саммиту лидеров "Большой двадцатки" предшествует встреча "Деловой двадцатки", работу в котором с российской стороны координирует РСПП. "Я хочу, чтобы РСПП оставался координатором этой работы в "Деловой двадцатке". А для этого надо снять санкции", - добавил Шохин.
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мировая экономика, сша, александр шохин, рспп, американская торговая палата
Мировая экономика, США, Александр Шохин, РСПП, Американская торговая палата
РСПП запросит временную лицензию на снятие санкции для участия в G20
Шохин: РСПП запросит временную лицензию на снятие санкции с организации для участия в G20
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует запросить временную лицензию на снятие санкции с организации, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках саммита "Большой двадцатки" в США, сообщил журналистами глава РСПП Александр Шохин.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Майами 14-15 декабря. Ранее в апреле РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, уже просил Американскую торговую палату в России (AmCham Russia) поспособствовать временному выведению союза из-под действия санкций.
"Я как раз сегодня своим коллегам сказал, пора подавать запрос на выдачу лицензии, как минимум временно, о снятии санкции с РСПП с американской стороны. Если это будет сделано, это хороший знак будет", - ответил Шохин на вопрос, ожидает ли он решений с американской стороны по снятию санкций с российских компаний и РСПП.
Он напомнил, что саммиту лидеров "Большой двадцатки" предшествует встреча "Деловой двадцатки", работу в котором с российской стороны координирует РСПП.
"Я хочу, чтобы РСПП оставался координатором этой работы в "Деловой двадцатке". А для этого надо снять санкции", - добавил Шохин.