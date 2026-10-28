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Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах
Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:44+0300
2026-10-28T15:44+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил глава департамента горнодобывающей промышленности, разведки нефтяных и газовых месторождений Совета по вопросам горнодобывающей промышленности, нефти и газа Республики Руанда Жан Д'Амур Увидухайе.
Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла в среду в Москве в рамках саммита Россия-Африка.
"Россия прекрасно вписывается в наши амбиции по разработке ресурсов (минеральных - ред.). Нам нужна помощь на каждом этапе, начиная от геологоразведки и заканчивая эксплуатацией, и Россия как раз находится в том положении, что она может нам помочь",- сказал он.
Жан Д'Амур Увидухайе особо отметил технический и экспертный потенциал сотрудничества с Россией.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, москва
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах
Глава департамента Увидухайе: Руанда надеется на помощь России на всех этапах
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил глава департамента горнодобывающей промышленности, разведки нефтяных и газовых месторождений Совета по вопросам горнодобывающей промышленности, нефти и газа Республики Руанда Жан Д'Амур Увидухайе.
Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла в среду в Москве в рамках саммита Россия-Африка.
"Россия прекрасно вписывается в наши амбиции по разработке ресурсов (минеральных - ред.). Нам нужна помощь на каждом этапе, начиная от геологоразведки и заканчивая эксплуатацией, и Россия как раз находится в том положении, что она может нам помочь",- сказал он.
Жан Д'Амур Увидухайе особо отметил технический и экспертный потенциал сотрудничества с Россией.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.