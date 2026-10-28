Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/ruanda-874710313.html
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах
Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:44+0300
2026-10-28T15:44+0300
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874710313.jpg?1793191450
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил глава департамента горнодобывающей промышленности, разведки нефтяных и газовых месторождений Совета по вопросам горнодобывающей промышленности, нефти и газа Республики Руанда Жан Д'Амур Увидухайе. Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла в среду в Москве в рамках саммита Россия-Африка. "Россия прекрасно вписывается в наши амбиции по разработке ресурсов (минеральных - ред.). Нам нужна помощь на каждом этапе, начиная от геологоразведки и заканчивая эксплуатацией, и Россия как раз находится в том положении, что она может нам помочь",- сказал он. Жан Д'Амур Увидухайе особо отметил технический и экспертный потенциал сотрудничества с Россией. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
15:44 28.10.2026
 
Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах

Глава департамента Увидухайе: Руанда надеется на помощь России на всех этапах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил глава департамента горнодобывающей промышленности, разведки нефтяных и газовых месторождений Совета по вопросам горнодобывающей промышленности, нефти и газа Республики Руанда Жан Д'Амур Увидухайе.
Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла в среду в Москве в рамках саммита Россия-Африка.
"Россия прекрасно вписывается в наши амбиции по разработке ресурсов (минеральных - ред.). Нам нужна помощь на каждом этапе, начиная от геологоразведки и заканчивая эксплуатацией, и Россия как раз находится в том положении, что она может нам помочь",- сказал он.
Жан Д'Амур Увидухайе особо отметил технический и экспертный потенциал сотрудничества с Россией.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала