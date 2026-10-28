https://1prime.ru/20261028/ruanda-874710313.html

Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах

Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах - 28.10.2026, ПРАЙМ

Руанда надеется на сотрудничество с Россией на всех этапах

Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:44+0300

2026-10-28T15:44+0300

2026-10-28T15:44+0300

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москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Республика Руанда надеется на сотрудничество с Россией и ее помощь на всех этапах от разработки до эксплуатации месторождений минеральных ресурсов, отметил глава департамента горнодобывающей промышленности, разведки нефтяных и газовых месторождений Совета по вопросам горнодобывающей промышленности, нефти и газа Республики Руанда Жан Д'Амур Увидухайе. Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла в среду в Москве в рамках саммита Россия-Африка. "Россия прекрасно вписывается в наши амбиции по разработке ресурсов (минеральных - ред.). Нам нужна помощь на каждом этапе, начиная от геологоразведки и заканчивая эксплуатацией, и Россия как раз находится в том положении, что она может нам помочь",- сказал он. Жан Д'Амур Увидухайе особо отметил технический и экспертный потенциал сотрудничества с Россией. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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