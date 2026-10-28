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"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню
"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню
Рубль в среду вырос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:42+0300
2026-10-28T20:04+0300
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726849.jpg?1793207073
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 12,03 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 2,82%, до 112,48 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,43%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,01-12,14 рубля. "Завершение налогового периода и снятие технической перепроданности валют могут приблизить курсы к верхним границам указанных выше диапазонов. Но в целом позиции рубля остаются сильными. Цены на нефть высокие, в геополитике позитив, а ЦБ оставил ключевую ставку без изменений - это удерживает рубль от ослабления в условиях сезонной активизации импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Также он отмечает оживление в ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI вернулся к уровням конца сентября у 112,5 пункта. "На валютном рынке в ближайшие дни ждем консолидации курсов на уровне 80-82 рублей за доллар и 12-12,2 за юань", - прогнозирует Смирнов. "Юань приближается к нижней границе диапазона 12-12,16 рубля, в котором она консолидируется с прошлой пятницы. Учитывая текущий импульс, увеличивается вероятность пробоя психологически важного уровня 12 рублей с дальнейшим снижением к следующей поддержке, находящейся в районе отметки 11,7 рубля", - заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Минфин
19:42 28.10.2026 (обновлено: 20:04 28.10.2026)
 
"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню

Смирнов: ждем консолидации на уровне 80–82 рубля за доллар и 12–12,2 за юань

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 12,03 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 2,82%, до 112,48 доллара за баррель.
За день юань снизился на 0,43%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,01-12,14 рубля.
"Завершение налогового периода и снятие технической перепроданности валют могут приблизить курсы к верхним границам указанных выше диапазонов. Но в целом позиции рубля остаются сильными. Цены на нефть высокие, в геополитике позитив, а ЦБ оставил ключевую ставку без изменений - это удерживает рубль от ослабления в условиях сезонной активизации импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Также он отмечает оживление в ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI вернулся к уровням конца сентября у 112,5 пункта.
"На валютном рынке в ближайшие дни ждем консолидации курсов на уровне 80-82 рублей за доллар и 12-12,2 за юань", - прогнозирует Смирнов.
"Юань приближается к нижней границе диапазона 12-12,16 рубля, в котором она консолидируется с прошлой пятницы. Учитывая текущий импульс, увеличивается вероятность пробоя психологически важного уровня 12 рублей с дальнейшим снижением к следующей поддержке, находящейся в районе отметки 11,7 рубля", - заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
 
РынокДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"Минфин
 
 
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