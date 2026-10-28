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"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню

"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Позиции рубля остаются сильными": рубль вырос к юаню

Рубль в среду вырос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:42+0300

2026-10-28T19:42+0300

2026-10-28T20:04+0300

рынок

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726849.jpg?1793207073

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек и составил 12,03 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 2,82%, до 112,48 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,43%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,01-12,14 рубля. "Завершение налогового периода и снятие технической перепроданности валют могут приблизить курсы к верхним границам указанных выше диапазонов. Но в целом позиции рубля остаются сильными. Цены на нефть высокие, в геополитике позитив, а ЦБ оставил ключевую ставку без изменений - это удерживает рубль от ослабления в условиях сезонной активизации импорта и крупных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Также он отмечает оживление в ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI вернулся к уровням конца сентября у 112,5 пункта. "На валютном рынке в ближайшие дни ждем консолидации курсов на уровне 80-82 рублей за доллар и 12-12,2 за юань", - прогнозирует Смирнов. "Юань приближается к нижней границе диапазона 12-12,16 рубля, в котором она консолидируется с прошлой пятницы. Учитывая текущий импульс, увеличивается вероятность пробоя психологически важного уровня 12 рублей с дальнейшим снижением к следующей поддержке, находящейся в районе отметки 11,7 рубля", - заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин