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"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики

"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики

"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики, которыми занимается, компания уже работает с 11 странами африканского континента,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:04+0300

2026-10-28T13:04+0300

2026-10-28T13:04+0300

африка

москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики, которыми занимается, компания уже работает с 11 странами африканского континента, заявил заместитель гендиректора "Русгидро" Сергей Мачехин. "Мы уже работаем с большим количеством африканских стран. У нас есть на сегодня договоренности по работе в одиннадцати странах. Безусловно, это совсем маленькая часть африканского континента. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах (гидроэнергетики - ред.)", - сказал он в ходе выступления на Третьем саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. Мачехин уточнил, что компания готова предложить партнерам из африканских стран подготовку комплексных схем использования водно-технологических ресурсов, автоматизированные гибридные комплексы для использования в энергоизолированных или удаленных территориях. Он подчеркнул, что "Русгидро" также обладает инженерными и технологическими решениями в области обеспечения безопасности и эксплуатации гидротехнических сооружений и готово поделиться с африканскими странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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африка, москва, русгидро