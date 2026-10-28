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"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики
"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики
"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики, которыми занимается, компания уже работает с 11 странами африканского континента,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:04+0300
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2026-10-28T13:04+0300
африка
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики, которыми занимается, компания уже работает с 11 странами африканского континента, заявил заместитель гендиректора "Русгидро" Сергей Мачехин.
"Мы уже работаем с большим количеством африканских стран. У нас есть на сегодня договоренности по работе в одиннадцати странах. Безусловно, это совсем маленькая часть африканского континента. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах (гидроэнергетики - ред.)", - сказал он в ходе выступления на Третьем саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.
Мачехин уточнил, что компания готова предложить партнерам из африканских стран подготовку комплексных схем использования водно-технологических ресурсов, автоматизированные гибридные комплексы для использования в энергоизолированных или удаленных территориях.
Он подчеркнул, что "Русгидро" также обладает инженерными и технологическими решениями в области обеспечения безопасности и эксплуатации гидротехнических сооружений и готово поделиться с африканскими странами.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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африка, москва, русгидро
"Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики
Замглавы "Русгидро" Мачехин: компания готова к сотрудничеству с африканскими странами
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" готово к сотрудничеству с Африкой во всех сферах гидроэнергетики, которыми занимается, компания уже работает с 11 странами африканского континента, заявил заместитель гендиректора "Русгидро" Сергей Мачехин.
"Мы уже работаем с большим количеством африканских стран. У нас есть на сегодня договоренности по работе в одиннадцати странах. Безусловно, это совсем маленькая часть африканского континента. Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах (гидроэнергетики - ред.)", - сказал он в ходе выступления на Третьем саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.
Мачехин уточнил, что компания готова предложить партнерам из африканских стран подготовку комплексных схем использования водно-технологических ресурсов, автоматизированные гибридные комплексы для использования в энергоизолированных или удаленных территориях.
Он подчеркнул, что "Русгидро" также обладает инженерными и технологическими решениями в области обеспечения безопасности и эксплуатации гидротехнических сооружений и готово поделиться с африканскими странами.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.