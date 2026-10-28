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РУТ МИИТ поможет африканским странам в подготовке кадров
РУТ МИИТ поможет африканским странам в подготовке кадров - 28.10.2026, ПРАЙМ
РУТ МИИТ поможет африканским странам в подготовке кадров
Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) поможет африканским странам в подготовке кадров для реализации транспортных проектов, сообщил глава Минтранса... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:14+0300
2026-10-28T16:14+0300
2026-10-28T16:14+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) поможет африканским странам в подготовке кадров для реализации транспортных проектов, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Он выступил в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере в рамках саммита Россия-Африка.
"Пятый блок ключевой – это кадры. Владимир Владимирович про это уже сказал сегодня, что мы активно в этой части взаимодействуем. У России есть Российский университет транспорта, который может и будет помогать вам всем в подготовке и реализации этих проектов", - сказал Ядров.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
РУТ МИИТ поможет африканским странам в подготовке кадров
Ядров: РУТ МИИТ поможет африканским странам в подготовке кадров для транспортных проектов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) поможет африканским странам в подготовке кадров для реализации транспортных проектов, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Он выступил в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере в рамках саммита Россия-Африка.
"Пятый блок ключевой – это кадры. Владимир Владимирович про это уже сказал сегодня, что мы активно в этой части взаимодействуем. У России есть Российский университет транспорта, который может и будет помогать вам всем в подготовке и реализации этих проектов", - сказал Ядров.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.