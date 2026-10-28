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Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка
Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка
Формирование агропромышленного альянса Россия-Африка сегодня становится одной из важнейших задач повестки взаимоотношений со странами континента, заявил в среду | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:39+0300
2026-10-28T09:39+0300
2026-10-28T09:39+0300
россия
сельское хозяйство
африка
москва
сергей рябков
мид
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Формирование агропромышленного альянса Россия-Африка сегодня становится одной из важнейших задач повестки взаимоотношений со странами континента, заявил в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Мы во весь рост ставим задачу запуска агропромышленного альянса Россия-Африка", - сказал Рябков на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" в рамках форума "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, сельское хозяйство, африка, москва, сергей рябков, мид
РОССИЯ, Сельское хозяйство, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Рябков, МИД
Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка
Рябков: задача запуска агропромышленного альянса РФ — Африка ставится сегодня во весь рост
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Формирование агропромышленного альянса Россия-Африка сегодня становится одной из важнейших задач повестки взаимоотношений со странами континента, заявил в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Мы во весь рост ставим задачу запуска агропромышленного альянса Россия-Африка", - сказал Рябков на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" в рамках форума "Россия-Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.