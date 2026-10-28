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Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка

Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка - 28.10.2026, ПРАЙМ

Рябков рассказал об агропромышленном альянсе Россия — Африка

Формирование агропромышленного альянса Россия-Африка сегодня становится одной из важнейших задач повестки взаимоотношений со странами континента, заявил в среду | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:39+0300

2026-10-28T09:39+0300

2026-10-28T09:39+0300

россия

сельское хозяйство

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москва

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мид

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Формирование агропромышленного альянса Россия-Африка сегодня становится одной из важнейших задач повестки взаимоотношений со странами континента, заявил в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Мы во весь рост ставим задачу запуска агропромышленного альянса Россия-Африка", - сказал Рябков на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" в рамках форума "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, сельское хозяйство, африка, москва, сергей рябков, мид