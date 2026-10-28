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Россия обсуждает размещение морского хаба в Африке, заявил Рябков - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия обсуждает размещение морского хаба в Африке, заявил Рябков
Россия обсуждает размещение морского хаба в Африке, заявил Рябков - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает размещение морского хаба в Африке, заявил Рябков
Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки морского хаба как части транспортного маршрута "Север-Юг", заявил замглавы МИД РФ Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:43+0300
2026-10-28T10:15+0300
россия
бизнес
африка
сергей рябков
мид рф
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки морского хаба как части транспортного маршрута "Север-Юг", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал он на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" на саммите "Россия-Африка".Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Президент России Владимир Путин в 2023 году заявил, что открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье было бы хорошим делом в контексте "стыковки" транспортного коридора "Север – Юг" с Африкой.
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россия, бизнес, африка, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, Сергей Рябков, МИД РФ
09:43 28.10.2026 (обновлено: 10:15 28.10.2026)
 
Россия обсуждает размещение морского хаба в Африке, заявил Рябков

Рябков: Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки морского хаба

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки морского хаба как части транспортного маршрута "Север-Юг", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал он на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" на саммите "Россия-Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
Президент России Владимир Путин в 2023 году заявил, что открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье было бы хорошим делом в контексте "стыковки" транспортного коридора "Север – Юг" с Африкой.
 
РОССИЯБизнесАФРИКАСергей РябковМИД РФ
 
 
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