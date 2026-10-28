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В МИД рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе
В МИД рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе - 28.10.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе
Конфликт в Персидском заливе и другие геополитические потрясения усиливают продовольственную нестабильность, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:52+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе и другие геополитические потрясения усиливают продовольственную нестабильность, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "К сожалению, усилению продовольственной нестабильности способствуют геополитические потрясения. Прежде всего, конфликт в Персидском заливе. Сбой логистических цепочек привел к падению на мировых рынках предложения удобрений и, соответственно, к взлету их стоимости. Еще раз это напоминание нам всем о том, что нужно не только тушить политические и геополитические пожары, но работать совместно в русле достижения континентом продовольственного суверенитета", - сказал Рябков на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" в рамках форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АФРИКА, МОСКВА, Сергей Рябков, МИД РФ
В МИД рассказали о последствиях конфликта в Персидском заливе
Рябков: конфликт в Персидском заливе усиливает продовольственную нестабильность
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Конфликт в Персидском заливе и другие геополитические потрясения усиливают продовольственную нестабильность, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, усилению продовольственной нестабильности способствуют геополитические потрясения. Прежде всего, конфликт в Персидском заливе. Сбой логистических цепочек привел к падению на мировых рынках предложения удобрений и, соответственно, к взлету их стоимости. Еще раз это напоминание нам всем о том, что нужно не только тушить политические и геополитические пожары, но работать совместно в русле достижения континентом продовольственного суверенитета", - сказал Рябков на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" в рамках форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.