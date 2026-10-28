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Российский рынок акций в начале утренних торгов повышался на 0,7%
Российский рынок акций в начале утренних торгов повышался на 0,7% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренних торгов повышался на 0,7%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:17+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.02 мск повышается на 0,67% относительно предыдущего закрытия, до 2 527,14 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в начале утренних торгов повышался на 0,7%
Мосбиржи повышался на 0,67% относительно предыдущего закрытия, до 2527,14 пункта
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается примерно на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.02 мск повышается на 0,67% относительно предыдущего закрытия, до 2 527,14 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.