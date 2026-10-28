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Глава РАПУ назвал главные шоки для рынка удобрений за последние шесть лет

Глава РАПУ назвал главные шоки для рынка удобрений за последние шесть лет - 28.10.2026, ПРАЙМ

Глава РАПУ назвал главные шоки для рынка удобрений за последние шесть лет

Мировой рынок удобрений пережил три крупнейших шока за последние 6 лет: пандемию коронавируса, ограничения на экспорт удобрений из России в 2022 году и ситуацию | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:56+0300

2026-10-28T11:56+0300

2026-10-28T12:03+0300

россия

европа

ормузский пролив

белоруссия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировой рынок удобрений пережил три крупнейших шока за последние 6 лет: пандемию коронавируса, ограничения на экспорт удобрений из России в 2022 году и ситуацию в Ормузском проливе, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Отдельно хочется остановиться на теме искусственно созданной волатильности на мировом рынке минеральных удобрений. Вот здесь я хотел бы еще раз прокомментировать ситуацию с Ормузским шоком, который произошел. Он уже стал третьим крупнейшим ударом по мировому рынку удобрений за шесть лет. Сначала был ковид, затем ограничения на экспорт из России и Белоруссии в 2022 году, и сейчас Ормузский шок", - сказал Гурьев на форуме "Россия - Африка". Помимо этого, он упомянул европейские заградительные пошлины. "Параллельно вместе с этим в Европе вели заградительные пошлины на поставки удобрений из России и в итоге нанесли колоссальный ущерб своему же агросектору", - добавил глава ассоциации. По его словам, Европа нанесла себе ущерб пошлинами как с точки зрения экономики, так и экологичности. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

европа

ормузский пролив

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россия, европа, ормузский пролив, белоруссия