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"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики

"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики

Российский рынок акций умеренно растет днем среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:47+0300

2026-10-28T15:47+0300

2026-10-28T15:55+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск рос на 0,66%, до 2527,06 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,69%, до 111,26 доллара за баррель. "Российский рынок акций 28 октября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. Поддержку котировкам оказывают сообщения о ранее состоявшихся телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Участники рынка могут воспринимать возобновление прямых контактов как положительный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Дополнительную поддержку рыночным настроениям оказывает дальнейшая нормализация в сегменте ОФЗ. Кривая доходности облигаций сроком погашения от пяти до десяти лет сместилась вниз еще на 3-7 базисных пунктов", - рассказали аналитики "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "АФК Системы" (+3,14%), "Озона" (+3,11%), "Циана" (+2,26%), "Аэрофлота" (+2,11%), МТС (+1,7%). "В акциях "Совкомфлота" наблюдается коррекция после роста предыдущих недель на ожиданиях смягчения американских санкционных ограничений в отношении перевозок российских нефтепродуктов. При этом долгосрочные перспективы компании по-прежнему зависят от условий международных перевозок и санкционного режима", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Совкомфлота" (-1,14%), ЮГК (-0,79%), "Лукойла" (-0,56%), "Ростелекома" (-0,56%), НЛМК (-0,55%). Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2500-2600 пунктов. Абрамов ожидает завершения торгов "зеленой" зоне. "В целом на рынке сохраняется сдержанный позитивный импульс, и при прочих равных индекс Мосбиржи может развить восстановление в направлении 2560-2580 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".

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рынок, торги, акции, финляндия, норвегия, владимир чернов, владимир путин, александр стубб, мосбиржа, совкомфлот, финам