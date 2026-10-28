Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/rynok-874710634.html
"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики
"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики
Российский рынок акций умеренно растет днем среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:47+0300
2026-10-28T15:55+0300
рынок
торги
акции
финляндия
норвегия
владимир чернов
владимир путин
александр стубб
мосбиржа
совкомфлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874710634.jpg?1793192155
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск рос на 0,66%, до 2527,06 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,69%, до 111,26 доллара за баррель. "Российский рынок акций 28 октября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. Поддержку котировкам оказывают сообщения о ранее состоявшихся телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Участники рынка могут воспринимать возобновление прямых контактов как положительный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Дополнительную поддержку рыночным настроениям оказывает дальнейшая нормализация в сегменте ОФЗ. Кривая доходности облигаций сроком погашения от пяти до десяти лет сместилась вниз еще на 3-7 базисных пунктов", - рассказали аналитики "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "АФК Системы" (+3,14%), "Озона" (+3,11%), "Циана" (+2,26%), "Аэрофлота" (+2,11%), МТС (+1,7%). "В акциях "Совкомфлота" наблюдается коррекция после роста предыдущих недель на ожиданиях смягчения американских санкционных ограничений в отношении перевозок российских нефтепродуктов. При этом долгосрочные перспективы компании по-прежнему зависят от условий международных перевозок и санкционного режима", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Совкомфлота" (-1,14%), ЮГК (-0,79%), "Лукойла" (-0,56%), "Ростелекома" (-0,56%), НЛМК (-0,55%). Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2500-2600 пунктов. Абрамов ожидает завершения торгов "зеленой" зоне. "В целом на рынке сохраняется сдержанный позитивный импульс, и при прочих равных индекс Мосбиржи может развить восстановление в направлении 2560-2580 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".
финляндия
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, финляндия, норвегия, владимир чернов, владимир путин, александр стубб, мосбиржа, совкомфлот, финам
Рынок, Торги, Акции, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Чернов, Владимир Путин, Александр Стубб, Мосбиржа, Совкомфлот, Финам
15:47 28.10.2026 (обновлено: 15:55 28.10.2026)
 
"Сдержанный позитивный импульс": рынок акций растет на фоне геополитики

Абрамов: возобновление прямых контактов воспринимается как позитивный сигнал

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет днем среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.25 мск рос на 0,66%, до 2527,06 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,69%, до 111,26 доллара за баррель.
"Российский рынок акций 28 октября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. Поддержку котировкам оказывают сообщения о ранее состоявшихся телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Участники рынка могут воспринимать возобновление прямых контактов как положительный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
"Дополнительную поддержку рыночным настроениям оказывает дальнейшая нормализация в сегменте ОФЗ. Кривая доходности облигаций сроком погашения от пяти до десяти лет сместилась вниз еще на 3-7 базисных пунктов", - рассказали аналитики "Цифра брокер".

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции "АФК Системы" (+3,14%), "Озона" (+3,11%), "Циана" (+2,26%), "Аэрофлота" (+2,11%), МТС (+1,7%).
"В акциях "Совкомфлота" наблюдается коррекция после роста предыдущих недель на ожиданиях смягчения американских санкционных ограничений в отношении перевозок российских нефтепродуктов. При этом долгосрочные перспективы компании по-прежнему зависят от условий международных перевозок и санкционного режима", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Совкомфлота" (-1,14%), ЮГК (-0,79%), "Лукойла" (-0,56%), "Ростелекома" (-0,56%), НЛМК (-0,55%).

Прогнозы

Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2500-2600 пунктов.
Абрамов ожидает завершения торгов "зеленой" зоне.
"В целом на рынке сохраняется сдержанный позитивный импульс, и при прочих равных индекс Мосбиржи может развить восстановление в направлении 2560-2580 пунктов", - считают аналитики из "Цифра брокер".
 
РынокТоргиАкцииФИНЛЯНДИЯНОРВЕГИЯВладимир ЧерновВладимир ПутинАлександр СтуббМосбиржаСовкомфлотФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала