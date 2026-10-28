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"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом
"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом
Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом при поддержке геополитики и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:29+0300
2026-10-28T19:59+0300
рынок
торги
украина
сша
абу-даби
владимир чернов
юрий ушаков
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом при поддержке геополитики и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,64% - до 2526,54 пункта, индекс РТС - на 0,23%, до 984,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,05%, до 968,19 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 2,82%, до 112,5 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в середине недели развивал восходящее движение. Геополитические новости продолжают подогревать риск-аппетит. Инвесторы оптимистично оценивают российско-американские экономические договоренности и ждут возобновления переговорного процесса с Украиной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет озвучена в скором времени", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть перешли к росту на фоне сообщений об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии, отметил он. Главную поддержку российскому рынку сегодня оказали сообщения о возможном расширении экономического сотрудничества России и США, а также публикации сильных корпоративных отчетностей, также отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения "Акции "Самолета" (+7,58%) растут после заявлений финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова о том, что основные банки-кредиторы девелопера согласовали программу улучшения его финансового положения. При этом окончательное оформление договоренностей еще продолжается", - рассказал Чернов. Акции ЛСР (+8,85%) росли на новости о том, что совет директоров санкционировал выкуп 5% акций. В лидерах роста - акции "Озона" (+4,17%), АФК "Система" (+3,92%), "Циана" (+3,59%), "Аэрофлота" (+2,08%), "Позитива" (+1,78%). В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,71%), "Совкомфлота" (-0,89%), Мосбиржи (-0,88%), НЛМК (-0,81 %), ЮГК (-0,78 %). Прогнозы На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов. "Основными драйверами для российских акций остаются высокие цены на нефть и геополитические подвижки. По индексу Мосбиржи прогнозируем 2480-2580 пунктов", - заключил Смирнов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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рынок, торги, украина, сша, абу-даби, владимир чернов, юрий ушаков, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, УКРАИНА, США, Абу-Даби, Владимир Чернов, Юрий Ушаков, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:29 28.10.2026 (обновлено: 19:59 28.10.2026)
 
"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом

Чернов: драйверами рынка остаются высокие цены на нефть и геополитические подвижки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом при поддержке геополитики и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,64% - до 2526,54 пункта, индекс РТС - на 0,23%, до 984,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,05%, до 968,19 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 2,82%, до 112,5 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в середине недели развивал восходящее движение. Геополитические новости продолжают подогревать риск-аппетит. Инвесторы оптимистично оценивают российско-американские экономические договоренности и ждут возобновления переговорного процесса с Украиной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет озвучена в скором времени", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Цены на нефть перешли к росту на фоне сообщений об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии, отметил он.
Главную поддержку российскому рынку сегодня оказали сообщения о возможном расширении экономического сотрудничества России и США, а также публикации сильных корпоративных отчетностей, также отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.

Лидеры роста и падения

"Акции "Самолета" (+7,58%) растут после заявлений финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова о том, что основные банки-кредиторы девелопера согласовали программу улучшения его финансового положения. При этом окончательное оформление договоренностей еще продолжается", - рассказал Чернов.
Акции ЛСР (+8,85%) росли на новости о том, что совет директоров санкционировал выкуп 5% акций.
В лидерах роста - акции "Озона" (+4,17%), АФК "Система" (+3,92%), "Циана" (+3,59%), "Аэрофлота" (+2,08%), "Позитива" (+1,78%).
В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,71%), "Совкомфлота" (-0,89%), Мосбиржи (-0,88%), НЛМК (-0,81 %), ЮГК (-0,78 %).

Прогнозы

На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов.
"Основными драйверами для российских акций остаются высокие цены на нефть и геополитические подвижки. По индексу Мосбиржи прогнозируем 2480-2580 пунктов", - заключил Смирнов.
 
РынокТоргиУКРАИНАСШААбу-ДабиВладимир ЧерновЮрий УшаковМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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