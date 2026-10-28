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"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом

"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Геополитика подогревает риск-аппетит": рынок акций завершил торги ростом

Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом при поддержке геополитики и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:29+0300

2026-10-28T19:29+0300

2026-10-28T19:59+0300

рынок

торги

украина

сша

абу-даби

владимир чернов

юрий ушаков

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом при поддержке геополитики и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,64% - до 2526,54 пункта, индекс РТС - на 0,23%, до 984,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,05%, до 968,19 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 2,82%, до 112,5 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в середине недели развивал восходящее движение. Геополитические новости продолжают подогревать риск-аппетит. Инвесторы оптимистично оценивают российско-американские экономические договоренности и ждут возобновления переговорного процесса с Украиной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет озвучена в скором времени", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть перешли к росту на фоне сообщений об очередных атаках йеменских хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии, отметил он. Главную поддержку российскому рынку сегодня оказали сообщения о возможном расширении экономического сотрудничества России и США, а также публикации сильных корпоративных отчетностей, также отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения "Акции "Самолета" (+7,58%) растут после заявлений финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова о том, что основные банки-кредиторы девелопера согласовали программу улучшения его финансового положения. При этом окончательное оформление договоренностей еще продолжается", - рассказал Чернов. Акции ЛСР (+8,85%) росли на новости о том, что совет директоров санкционировал выкуп 5% акций. В лидерах роста - акции "Озона" (+4,17%), АФК "Система" (+3,92%), "Циана" (+3,59%), "Аэрофлота" (+2,08%), "Позитива" (+1,78%). В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,71%), "Совкомфлота" (-0,89%), Мосбиржи (-0,88%), НЛМК (-0,81 %), ЮГК (-0,78 %). Прогнозы На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов. "Основными драйверами для российских акций остаются высокие цены на нефть и геополитические подвижки. По индексу Мосбиржи прогнозируем 2480-2580 пунктов", - заключил Смирнов.

украина

сша

абу-даби

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рынок, торги, украина, сша, абу-даби, владимир чернов, юрий ушаков, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"