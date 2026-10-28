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РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании" - 28.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании" - 28.10.2026, ПРАЙМ
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"
РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:30+0300
2026-10-28T12:30+0300
акции
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ржд
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "...Объявлен открытый аукцион по продаже 1 567 231 акции, принадлежащих ОАО "РЖД" и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Акционерного общества "Первая нерудная компания", - говорится в сообщении. "Стартовая (начальная) цена продажи акций ... 1 900 000 000 рублей", - говорится в документации к торгам.
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акции, рынок, бизнес, ржд
Акции, Рынок, Бизнес, РЖД
12:30 28.10.2026
 
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"

РЖД продают 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 млрд рублей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания.
"...Объявлен открытый аукцион по продаже 1 567 231 акции, принадлежащих ОАО "РЖД" и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Акционерного общества "Первая нерудная компания", - говорится в сообщении.
"Стартовая (начальная) цена продажи акций ... 1 900 000 000 рублей", - говорится в документации к торгам.
 
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