https://1prime.ru/20261028/rzhd-874693669.html
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании" - 28.10.2026, ПРАЙМ
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"
РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:30+0300
2026-10-28T12:30+0300
2026-10-28T12:30+0300
акции
рынок
бизнес
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874693669.jpg?1793179816
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "...Объявлен открытый аукцион по продаже 1 567 231 акции, принадлежащих ОАО "РЖД" и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Акционерного общества "Первая нерудная компания", - говорится в сообщении. "Стартовая (начальная) цена продажи акций ... 1 900 000 000 рублей", - говорится в документации к торгам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, бизнес, ржд
Акции, Рынок, Бизнес, РЖД
РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"
РЖД продают 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 млрд рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания.
"...Объявлен открытый аукцион по продаже 1 567 231 акции, принадлежащих ОАО "РЖД" и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Акционерного общества "Первая нерудная компания", - говорится в сообщении.
"Стартовая (начальная) цена продажи акций ... 1 900 000 000 рублей", - говорится в документации к торгам.