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РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"

РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании" - 28.10.2026, ПРАЙМ

РЖД выставили на аукцион 25% плюс одну акцию "Первой нерудной компании"

РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:30+0300

2026-10-28T12:30+0300

2026-10-28T12:30+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД выставили на аукцион 25% плюс 1 акцию "Первой нерудной компании" со стартовой ценой 1,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "...Объявлен открытый аукцион по продаже 1 567 231 акции, принадлежащих ОАО "РЖД" и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Акционерного общества "Первая нерудная компания", - говорится в сообщении. "Стартовая (начальная) цена продажи акций ... 1 900 000 000 рублей", - говорится в документации к торгам.

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акции, рынок, бизнес, ржд