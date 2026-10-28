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Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 75 миллиардов рублей

Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 75 миллиардов рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 75 миллиардов рублей

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 75 миллиардов рублей против чистого убытка 4,2 миллиарда рублей год назад, следует из сообщения | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:47+0300

2026-10-28T17:47+0300

2026-10-28T17:47+0300

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874720630.jpg?1793198836

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 75 миллиардов рублей против чистого убытка 4,2 миллиарда рублей год назад, следует из сообщения компании."В результате улучшения результатов операционной деятельности чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 75 млрд рублей, несмотря на сохранение высоких процентных ставок", - говорится в сообщении.Суммарные доходы РЖД составили 2,7 триллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 18,4%. В том числе доходы от грузовых перевозок составили 2,1 триллиона рублей (рост на 12,7%), по остальным видам деятельности - 584,4 миллиарда рублей (рост на 45,0%)."Показатель EBITDA за 9 месяцев 2026 года достиг 897,7 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 29,6%, рентабельность по EBITDA составила 33,0% по сравнению с 30,1% годом ранее. Отношение Чистый долг/EBITDA в годовом эквиваленте составило 3,0х", - сообщает компания.Суммарные расходы РЖД за 9 месяцев увеличились на 14,2% и составили 2,2 триллиона рублей."Благодаря системной работе по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО "РЖД" обеспечивает темп роста расходов ниже темпов роста доходов, в результате прибыль от продаж составила 461,5 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 142,4 млрд рублей", - пишут РЖД.Компания отмечает, что уплачивает налоги на территории 78 субъектов и выполнила в полном объеме обязательства по уплате налогов и сборов, страховых взносов за 9 месяцев на сумму 235,5 миллиарда рублей.Инвестиционная программа за девять месяцев выполнена в объеме 535,6 миллиарда рублей.Суммарные активы ОАО "РЖД" за 9 месяцев 2026 года выросли на 6,7% и по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 11,8 триллиона рублей.Результаты работы ОАО "РЖД" включают показатели деятельности более 50 филиалов и представительств компании и в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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