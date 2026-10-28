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Четыре критерия для проверки золота, о которых не все знают - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Четыре критерия для проверки золота, о которых не все знают
Четыре критерия для проверки золота, о которых не все знают - 28.10.2026, ПРАЙМ
Четыре критерия для проверки золота, о которых не все знают
Перед частной сделкой с золотым слитком покупателю и продавцу стоит проверить четыре базовых параметра, и уже после этого провести приборный анализ. Об этом... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T03:03+0300
2026-10-28T03:03+0300
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Перед частной сделкой с золотым слитком покупателю и продавцу стоит проверить четыре базовых параметра, и уже после этого провести приборный анализ. Об этом Агентству ПРАЙМ рассказал член совета директоров ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) Олег Сафонов.&quot;Первый критерий - проба. На слитке должно быть указано 999,9. Все, что ниже, инвестиционным золотом не является. Второй - вес: от 1 грамма до 1 килограмма. Третий - информация о заводе-изготовителе и серийный номер, которые сверяют с паспортом или сертификатом. Четвертый - отсутствие повреждений: вмятин, сколов и следов вскрытия упаковки&quot;, - перечислил он.Если все параметры не вызывают сомнений, можно переходить к приборной проверке. XRF-анализ, который часто называют "рентгеном слитка", - это простой и быстрый способ определить состав поверхностного слоя металла. Прибор облучает поверхность и показывает, какие элементы в ней присутствуют."Однако, такой анализ не подтверждает состав всего объема и не заменяет проверку сердцевины. Для обнаружения посторонних вставок и пустот дополнительно используют ультразвук и проверку электропроводности", - пояснил Сафонов.При противоречивых результатах может потребоваться лабораторный анализ с повреждением слитка (распиливание, или сверление) - но только по предварительному согласованию с владельцем.Проверку рекомендуется проводить до всех взаиморасчетов в хранилище, где имеется все необходимое оборудование, указанное выше, и обязательно в присутствии обеих сторон. В результате фиксируют номер слитка, массу, фотографии, методы и выявленные ограничения.После проверки важно исключить подмену слитка до передачи покупателю, а расчет проводить после получения подтверждения качества с оформлением договора и акта передачи.Аффинажные заводы в РФ, выпуская слиток, помещают его в специальную упаковку с проставлением заводских пломб и предоставлением сертификатов. Поэтому самостоятельно вскрывать заводскую упаковку, пилить или обрабатывать слиток реактивами до согласования экспертизы не следует."У нас в компании разработан собственный стандарт гарантии качества металла, который действует исключительно внутри замкнутого контура, - от аффинажных предприятий, логистики транспортными компаниями-партнерами (ГЦСС, "Сфинкс-СЛ", Росинкас), до специализированных хранилищ Depo-Gold", - резюмировал Сафонов.
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бизнес, недвижимость, depo-gold, золото, биржевые цены на золото
Бизнес, Недвижимость, Depo-Gold, золото, биржевые цены на золото
03:03 28.10.2026
 
Четыре критерия для проверки золота, о которых не все знают

Эксперт Сафонов советует начинать проверку слитка золота с документов, пробы и веса

© РИА Новости . Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкЗолотые слитки различной массы
Золотые слитки различной массы - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Виталий Арутюнов
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Перед частной сделкой с золотым слитком покупателю и продавцу стоит проверить четыре базовых параметра, и уже после этого провести приборный анализ. Об этом Агентству ПРАЙМ рассказал член совета директоров ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) Олег Сафонов.

"Первый критерий - проба. На слитке должно быть указано 999,9. Все, что ниже, инвестиционным золотом не является. Второй - вес: от 1 грамма до 1 килограмма. Третий - информация о заводе-изготовителе и серийный номер, которые сверяют с паспортом или сертификатом. Четвертый - отсутствие повреждений: вмятин, сколов и следов вскрытия упаковки", - перечислил он.

Если все параметры не вызывают сомнений, можно переходить к приборной проверке. XRF-анализ, который часто называют "рентгеном слитка", - это простой и быстрый способ определить состав поверхностного слоя металла. Прибор облучает поверхность и показывает, какие элементы в ней присутствуют.
"Однако, такой анализ не подтверждает состав всего объема и не заменяет проверку сердцевины. Для обнаружения посторонних вставок и пустот дополнительно используют ультразвук и проверку электропроводности", - пояснил Сафонов.
При противоречивых результатах может потребоваться лабораторный анализ с повреждением слитка (распиливание, или сверление) - но только по предварительному согласованию с владельцем.
Проверку рекомендуется проводить до всех взаиморасчетов в хранилище, где имеется все необходимое оборудование, указанное выше, и обязательно в присутствии обеих сторон. В результате фиксируют номер слитка, массу, фотографии, методы и выявленные ограничения.
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После проверки важно исключить подмену слитка до передачи покупателю, а расчет проводить после получения подтверждения качества с оформлением договора и акта передачи.
Аффинажные заводы в РФ, выпуская слиток, помещают его в специальную упаковку с проставлением заводских пломб и предоставлением сертификатов. Поэтому самостоятельно вскрывать заводскую упаковку, пилить или обрабатывать слиток реактивами до согласования экспертизы не следует.
"У нас в компании разработан собственный стандарт гарантии качества металла, который действует исключительно внутри замкнутого контура, - от аффинажных предприятий, логистики транспортными компаниями-партнерами (ГЦСС, "Сфинкс-СЛ", Росинкас), до специализированных хранилищ Depo-Gold", - резюмировал Сафонов.
 
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