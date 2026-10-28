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Санкции стали вызовом для России, заявил Орешкин

Санкции стали вызовом для России, заявил Орешкин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Санкции стали вызовом для России, заявил Орешкин

Санкции стали вызовом для России, но и открыли новые возможности, позволили запустить новые проекты и новые технологические решения, в результате мощный импульс | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

россия

германия

европа

африка

максим орешкин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Санкции стали вызовом для России, но и открыли новые возможности, позволили запустить новые проекты и новые технологические решения, в результате мощный импульс получила вся экономика, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. На встрече с участниками форума Россия-Африка Орешкин напомнил, что против него объявили санкции 35 стран мира. "Поэтому я много что знаю, и на самом деле, ответ здесь очень простой - на самом деле, санкции мало чему мешают. Если ты веришь в себя, если ты веришь в своих партнеров, если ты готов двигаться вперед, то это исключительно мотивирующее мероприятие", - сказал он. Орешкин отметил, что Россия сейчас является страной с самым большим количеством объявленных против нее санкций. "Если взглянуть на те же европейские страны, взять за точку отсчета 2021 год, то та же Германия с 2021 года потеряла примерно десятую часть своего промышленного производства, потеряла для себя российский рынок, который играл важное значение для европейских производителей. Европейская экономика стала менее конкурентоспособной. Стоимость электроэнергии значительно выросла. Целый ряд других проблем, которые есть в европейской экономике", - сказал он. При этом рост российской экономики за последние три года составил 10%, указал замглавы администрации президента. "То есть санкции стали не проблемой, они стали вызовом и возможностью... Бизнес переключается, начинает искать новые проекты, новый способ реализации, новые технологические решения. Это дает мощный импульс по всей экономике", - подчеркнул он. В качестве примера Орешкин привел ситуацию с международной торговлей после 2022 года, когда международные банки одномоментно ушли из России. "Но как раз бизнес нашел способы проведения платежей, установил новые контакты. Россия серьезно изменила географию своей международной торговли - доля Европы начала резко падать, перспективных рынков - Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Африки - начала расти", - перечислил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

германия

европа

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россия, германия, европа, африка, максим орешкин