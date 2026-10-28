https://1prime.ru/20261028/sberbank--874699095.html
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:36+0300
2026-10-28T13:36+0300
2026-10-28T13:36+0300
финансы
банки
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874699095.jpg?1793183779
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Дивидендная политика, понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии. Мы о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее... 12 ноября на нашей конференции", - сказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сбербанк
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора
Сбербанк 12 ноября представит новую дивидендную политику на Дне инвестора
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Дивидендная политика, понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии. Мы о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее... 12 ноября на нашей конференции", - сказал он.