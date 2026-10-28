https://1prime.ru/20261028/sberbank--874699095.html

Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора

Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора

Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:36+0300

2026-10-28T13:36+0300

2026-10-28T13:36+0300

финансы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Дивидендная политика, понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии. Мы о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее... 12 ноября на нашей конференции", - сказал он.

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