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Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:36+0300
2026-10-28T13:36+0300
финансы
банки
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874699095.jpg?1793183779
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Дивидендная политика, понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии. Мы о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее... 12 ноября на нашей конференции", - сказал он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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финансы, банки, сбербанк
Финансы, Банки, Сбербанк
13:36 28.10.2026
 
Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора

Сбербанк 12 ноября представит новую дивидендную политику на Дне инвестора

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк представит новую дивидендную политику 12 ноября на Дне инвестора, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Дивидендная политика, понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии. Мы о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее... 12 ноября на нашей конференции", - сказал он.
 
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