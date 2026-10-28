https://1prime.ru/20261028/sberbank-874681318.html

Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 17%

Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 17% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 17%

Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2026 года на 17% в годовом выражении, до 1,53 триллиона рублей, сообщает банк. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:06+0300

2026-10-28T10:06+0300

2026-10-28T10:15+0300

финансы

банки

герман греф

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874681318.jpg?1793171719

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2026 года на 17% в годовом выражении, до 1,53 триллиона рублей, сообщает банк."По итогам работы Сбера за 9 месяцев 2026 года чистая прибыль выросла на 17,0% год к году до 1 529,9 млрд руб при рентабельности капитала 24,0%", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.Рентабельность капитала составила 24% по итогам отчетного периода и 23,5% за прошлый квартал.Чистые процентные доходы увеличились в третьем квартале на 24% год к году, до 1,1 триллиона рублей, за счет роста объема работающих активов. За три квартала чистые процентные доходы составили 3,16 триллиона (рост на 23% год к году).Квартальная чистая прибыль выросла на 13,9% год к году, до 510,8 миллиарда рублей, при рентабельности капитала в 23,5%.За первый-третий кварталы операционные доходы банка достигли 3,49 триллиона рублей (рост 13,3% год к году), операционные расходы - 0,99 триллиона (увеличение на 14,7% год к году).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, герман греф, сбербанк