https://1prime.ru/20261028/sberbank-874681404.html

Средства физлиц в Сбербанке в январе-сентябре выросли по МСФО на 4,5%

Средства физлиц в Сбербанке в январе-сентябре выросли по МСФО на 4,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Средства физлиц в Сбербанке в январе-сентябре выросли по МСФО на 4,5%

Сбербанк нарастил средства физлиц в январе-сентябре 2026 года по МСФО на 4,5%, а средства компаний выросли на 5,3%, говорится в сообщении банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:08+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк нарастил средства физлиц в январе-сентябре 2026 года по МСФО на 4,5%, а средства компаний выросли на 5,3%, говорится в сообщении банка."Средства юридических лиц выросли на 14,3% за третий квартал (+13,5% без учета валютной переоценки) и на 5,3% сначала года (+3,7% без учета валютной переоценки) до 16,7 триллиона рублей", - сказано там."Средства физических лиц составили 35 триллионов рублей, показав рост на 1,4% за третий квартал (+0,9% без учета валютной переоценки) и на 4,5% с начала года (+4% без учета валютной переоценки)", - указали в банке.Добавляется, что стоимость средств юридических лиц выросла за последний квартал на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 9,2%, при этом рыночная доля Сбербанка в размещенных средствах юрлиц выросла на 1,6 п.п., до 20,1%.Стоимость средств физических лиц снизилась на 0,6 п.п. за квартал, до 8,2%. А рыночная доля Сбербанка в средствах частных клиентов выросла на 0,1 п.п., до 45,1%.Число активных ежемесячных пользователей сервиса "Сбербанк Онлайн" насчитывает 84,7 миллиона человек, количество ежедневных пользователей выросло на 0,5 миллиона.Количество зарегистрированных участников программы "Сберспасибо" выросло на 1,8 миллиона за квартал - до 99,414 миллиона человек.

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