https://1prime.ru/20261028/sberbank-874681494.html

Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%

Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%

Сбербанк по итогам трех первых кварталов года нарастил кредиты физлицам на 8,6%, компаниям - на 9,6%, сообщается в его отчетности по МСФО. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:08+0300

2026-10-28T10:08+0300

2026-10-28T10:24+0300

банки

финансы

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874681494.jpg?1793172294

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам трех первых кварталов года нарастил кредиты физлицам на 8,6%, компаниям - на 9,6%, сообщается в его отчетности по МСФО."Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,7% за третий квартал (плюс 5% без учета валютной переоценки) и на 9,6% с начала года (плюс 8% без учета валютной переоценки) и составил 34,2 триллиона рублей", - сказано там."Розничный кредитный портфель вырос на 2,9% за третий квартал (плюс 4,1% без учета секьюритизации) и на 8,6% с начала года (плюс 9,9% без учета секьюритизации), до 20,9 триллиона рублей", - говорится в материале.В отчете также отмечается, что доходность корпоративных кредитов снизилась на 0,5 процентного пункта за прошлый квартал - до 13,7% - вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка.Также в третьем квартале было выдано 7,1 триллиона рублей корпоративных кредитов, что на 8% больше выдач аналогичного периода прошлого года.Ипотечный портфель вырос на 2,6% за квартал (на 4,5% без учета секьюритизации) и на 9,5% с начала года (на 11,5% без учета секьюритизации), до 13,6 триллиона рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили 967 миллиардов рублей в прошлом квартале."В конце третьего квартала 2026 года наблюдался повышенный спрос на льготную ипотеку на фоне изменений условий государственных программ семейной ипотеки с 1 октября 2026 года", - поясняется в отчетности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк