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Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%
Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%
Сбербанк по итогам трех первых кварталов года нарастил кредиты физлицам на 8,6%, компаниям - на 9,6%, сообщается в его отчетности по МСФО. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:08+0300
2026-10-28T10:24+0300
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финансы
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам трех первых кварталов года нарастил кредиты физлицам на 8,6%, компаниям - на 9,6%, сообщается в его отчетности по МСФО."Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,7% за третий квартал (плюс 5% без учета валютной переоценки) и на 9,6% с начала года (плюс 8% без учета валютной переоценки) и составил 34,2 триллиона рублей", - сказано там."Розничный кредитный портфель вырос на 2,9% за третий квартал (плюс 4,1% без учета секьюритизации) и на 8,6% с начала года (плюс 9,9% без учета секьюритизации), до 20,9 триллиона рублей", - говорится в материале.В отчете также отмечается, что доходность корпоративных кредитов снизилась на 0,5 процентного пункта за прошлый квартал - до 13,7% - вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка.Также в третьем квартале было выдано 7,1 триллиона рублей корпоративных кредитов, что на 8% больше выдач аналогичного периода прошлого года.Ипотечный портфель вырос на 2,6% за квартал (на 4,5% без учета секьюритизации) и на 9,5% с начала года (на 11,5% без учета секьюритизации), до 13,6 триллиона рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили 967 миллиардов рублей в прошлом квартале."В конце третьего квартала 2026 года наблюдался повышенный спрос на льготную ипотеку на фоне изменений условий государственных программ семейной ипотеки с 1 октября 2026 года", - поясняется в отчетности.
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
10:08 28.10.2026 (обновлено: 10:24 28.10.2026)
 
Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%

Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредиты физлицам по МСФО на 8,6%, компаниям - на 9,6%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам трех первых кварталов года нарастил кредиты физлицам на 8,6%, компаниям - на 9,6%, сообщается в его отчетности по МСФО.
"Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,7% за третий квартал (плюс 5% без учета валютной переоценки) и на 9,6% с начала года (плюс 8% без учета валютной переоценки) и составил 34,2 триллиона рублей", - сказано там.
"Розничный кредитный портфель вырос на 2,9% за третий квартал (плюс 4,1% без учета секьюритизации) и на 8,6% с начала года (плюс 9,9% без учета секьюритизации), до 20,9 триллиона рублей", - говорится в материале.
В отчете также отмечается, что доходность корпоративных кредитов снизилась на 0,5 процентного пункта за прошлый квартал - до 13,7% - вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка.
Также в третьем квартале было выдано 7,1 триллиона рублей корпоративных кредитов, что на 8% больше выдач аналогичного периода прошлого года.
Ипотечный портфель вырос на 2,6% за квартал (на 4,5% без учета секьюритизации) и на 9,5% с начала года (на 11,5% без учета секьюритизации), до 13,6 триллиона рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили 967 миллиардов рублей в прошлом квартале.
"В конце третьего квартала 2026 года наблюдался повышенный спрос на льготную ипотеку на фоне изменений условий государственных программ семейной ипотеки с 1 октября 2026 года", - поясняется в отчетности.
 
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