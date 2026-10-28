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Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки ЦБ в декабре

Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки ЦБ в декабре - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки ЦБ в декабре

Сбербанк допускает сохранение ключевой ставки на последнем заседании в этом году в декабре, но есть и вероятность снижения на 25 базисных пунктов, заявил... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:29+0300

2026-10-28T12:29+0300

2026-10-28T12:29+0300

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ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк допускает сохранение ключевой ставки на последнем заседании в этом году в декабре, но есть и вероятность снижения на 25 базисных пунктов, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы допускаем вариант сохранения ключевой ставки на последнем заседании в декабре, но вместе с тем считаем, что есть довольно существенная вероятность того, что ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов", - сказал он в ходе телефонной конференции. Банк России по итогам заседания совета директоров на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее, итоговое заседание регулятора в 2026 году запланировано на 18 декабря.

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банки, финансы, сбербанк, банк россии, ключевая ставка, россия