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Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц российскими банками по итогам текущего года на уровне 8-10%, следует из презентации заместителя председателя... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:32+0300
2026-10-28T12:32+0300
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банки
финансы
россия
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц российскими банками по итогам текущего года на уровне 8-10%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова. Согласно презентации, прогноз роста кредитования юрлиц на текущий год - на уровне 8-10%, а в самом Сбербанке ожидается по-прежнему "в соответствии с сектором". В июле Сбербанк понизил прогноз роста совокупного кредитования юрлиц банками страны по итогам текущего года до 8-10% с 10-12%. Свой рост в этом сегменте Сбербанк ожидал "в соответствии с сектором".
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банки, финансы, россия, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц банками РФ на 2026 год на уровне 8-10%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования юрлиц российскими банками по итогам текущего года на уровне 8-10%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова.
Согласно презентации, прогноз роста кредитования юрлиц на текущий год - на уровне 8-10%, а в самом Сбербанке ожидается по-прежнему "в соответствии с сектором".
В июле Сбербанк понизил прогноз роста совокупного кредитования юрлиц банками страны по итогам текущего года до 8-10% с 10-12%. Свой рост в этом сегменте Сбербанк ожидал "в соответствии с сектором".