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Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в банках - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в российских банках по итогам 2026 года на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:35+0300
2026-10-28T12:35+0300
2026-10-28T12:40+0300
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в российских банках по итогам 2026 года на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова. Согласно материалам, Сбербанк прогнозирует рост средств юридических лиц в российских банках в 2026 году на уровне 5-8%, у себя – "в соответствии с сектором". В июле Сбербанк снизил прогноз роста совокупных средств юрлиц в российских банках по итогам года до 5-8% с прежних 10-12%, у себя - также ожидал "в соответствии с сектором".
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финансы, банки, сбербанк
Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в банках РФ в 2026 году на уровне 5-8%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в российских банках по итогам 2026 года на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова.
Согласно материалам, Сбербанк прогнозирует рост средств юридических лиц в российских банках в 2026 году на уровне 5-8%, у себя – "в соответствии с сектором".
В июле Сбербанк снизил прогноз роста совокупных средств юрлиц в российских банках по итогам года до 5-8% с прежних 10-12%, у себя - также ожидал "в соответствии с сектором".