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Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России

Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России

Сбербанк повысил верхнюю границу интервального прогноза инфляции в России на конец текущего года до 7,5% с 7%, следует из презентации заместителя председателя... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:42+0300

2026-10-28T12:42+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк повысил верхнюю границу интервального прогноза инфляции в России на конец текущего года до 7,5% с 7%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова. Прежний прогноз составлял 6,5-7%, теперь в материалах - 6,5-7,5%. Согласно материалам презентации, кроме того, прогноз темпов роста экономики страны по итогам года повышен до 0,5-1% с прежних 0-0,5%. Что же касается собственной деятельности, то Сбербанк сохранил прогноз рентабельности собственных средств за текущий год на уровне выше 22% и сохранил прогноз достаточности базового капитала Н20.0 за год на уровне выше 13,3%. Прогноз средней чистой процентной маржи за год Сбербанк понизил до менее 6,2%. В прошлом прогнозе он ожидал ее на уровне выше 6,2%. Прогноз стоимости риска за год остался на уровне около 1,4%.

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