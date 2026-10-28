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Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России
Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России
Сбербанк повысил верхнюю границу интервального прогноза инфляции в России на конец текущего года до 7,5% с 7%, следует из презентации заместителя председателя... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:42+0300
2026-10-28T12:44+0300
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк повысил верхнюю границу интервального прогноза инфляции в России на конец текущего года до 7,5% с 7%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова. Прежний прогноз составлял 6,5-7%, теперь в материалах - 6,5-7,5%. Согласно материалам презентации, кроме того, прогноз темпов роста экономики страны по итогам года повышен до 0,5-1% с прежних 0-0,5%. Что же касается собственной деятельности, то Сбербанк сохранил прогноз рентабельности собственных средств за текущий год на уровне выше 22% и сохранил прогноз достаточности базового капитала Н20.0 за год на уровне выше 13,3%. Прогноз средней чистой процентной маржи за год Сбербанк понизил до менее 6,2%. В прошлом прогнозе он ожидал ее на уровне выше 6,2%. Прогноз стоимости риска за год остался на уровне около 1,4%.
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
12:42 28.10.2026 (обновлено: 12:44 28.10.2026)
 
Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России

Сбербанк повысил верхнюю границу прогноза инфляции в России на конец года до 7,5%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк повысил верхнюю границу интервального прогноза инфляции в России на конец текущего года до 7,5% с 7%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тараса Скворцова.
Прежний прогноз составлял 6,5-7%, теперь в материалах - 6,5-7,5%.
Согласно материалам презентации, кроме того, прогноз темпов роста экономики страны по итогам года повышен до 0,5-1% с прежних 0-0,5%.
Что же касается собственной деятельности, то Сбербанк сохранил прогноз рентабельности собственных средств за текущий год на уровне выше 22% и сохранил прогноз достаточности базового капитала Н20.0 за год на уровне выше 13,3%.
Прогноз средней чистой процентной маржи за год Сбербанк понизил до менее 6,2%. В прошлом прогнозе он ожидал ее на уровне выше 6,2%.
Прогноз стоимости риска за год остался на уровне около 1,4%.
 
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